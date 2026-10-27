Замість трьох кольорів буде чотири: навіщо на світлофорах з’явиться біле світло

Звичні червоний, жовтий і зелений сигнали світлофора можуть отримати доповнення — біле світло. Дослідники з Університету штату Північна Кароліна у США запропонували концепцію, яка дозволить координувати рух на перехрестях і потенційно скоротити затори. Ідея полягає у використанні безпілотних машин для узгодження транспортних потоків у режимі реального часу. Білий сигнал інформуватиме водіїв, що на перехресті працює така система.

Білий сигнал світлофора

Як працюватиме четвертий сигнал світлофора

Автономні автомобілі зможуть обмінюватися даними про швидкість, місце розташування та напрямок руху. На основі цієї інформації система визначатиме оптимальну послідовність проїзду, допомагаючи уникати зайвих зупинок.

Біле світло пропонують вмикати, коли кількості безпілотних автомобілів достатньо для ефективної координації. Водії звичайних машин зможуть орієнтуватися на транспорт попереду, але лише за умови безпечного руху та дотримання встановлених правил. Якщо автономних автомобілів буде замало, світлофор працюватиме у звичному режимі.

Комп’ютерне моделювання показало, що за певних умов нова система може скоротити затримки на перехрестях більш ніж на 90%. Однак це не означає, що затори в усіх містах зменшаться на стільки ж: результат залежатиме від інтенсивності руху та частки автономного транспорту.

Серед очікуваних переваг може бути менше очікування на перехрестях, плавніший рух автомобілів і скорочення кількості гальмувань та повторних прискорень. Це також може знизити витрати пального й електроенергії.

Наразі білий сигнал світлофора залишається дослідницькою концепцією, а не затвердженим нововведенням як у світі, так і в Україні. Чи стане він частиною міського руху в майбутньому, залежатиме від результатів випробувань, вартості модернізації та поширення автономних автомобілів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що зелений колір світлофора зникне. Які зміни чекають українських водіїв.