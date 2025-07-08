Владельцам авто из США нужно готовить деньги: какой штраф грозит

Автомобили из США пользуются большой популярностью среди украинцев. Впрочем, у них одна общий недостаток, по которому можно получить штраф. Речь идет о цвете поворотников.

Автомобили. Фото: из открытых источников

Все дело в том, что американские автомобили часто оснащаются красными поворотниками. Но в Украине с 2017 года действует стандарт, согласно которому поворотники должны быть только желтого цвета. Это правило, на первый взгляд, может показаться неважным, но оно связано с безопасностью на дорогах – желтые сигналы видны гораздо лучше, особенно ночью и в плохую погоду.

Когда украинцы покупают американские внедорожники, даже не задумуются, что такие мелочи могут иметь значение в Украине.

Если же на машине, привезенной из США, красные поворотники, это почти наверняка привлечет внимание полиции. В этом случае водителя могут остановить и выписать штраф за нарушение правил, предусмотренных частью 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Его размер составит 510 гривен.

"Но не стоит переживать. Поменять цвет поворотников гораздо проще, чем кажется. Для этого достаточно заменить лампочки или светодиоды в корпусах на те, что предназначены для желтого цвета. Это быстрая процедура, которая не обойдется дорого, но избавит вас от возможных штрафов", — уверяют эксперты.

Поэтому вместо того, чтобы ждать штрафа, лучше среагировать заранее и выполнить простой ремонт. Своевременная замена цвета лишит вас почти гарантированных проблем с полицией.

Читайте также на портале "Комментарии" — если вы планируете путешествовать за границу на собственном автомобиле, важно заранее убедиться в том, признают ли в стране вашего путешествия украинские водительские права. Хотя украинские удостоверения имеют международный статус, они не действуют в ряде государств.



