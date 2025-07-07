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Важно перед поездкой: где за границей не признают украинское водительское удостоверение

Есть ряд стран, куда въехать на собственном авто можно, имея лишь международное удостоверение

7 июля 2025, 16:14
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Кравцев Сергей

Если вы планируете путешествовать за границу на собственном автомобиле, важно заранее убедиться в том, признают ли в стране вашего путешествия украинские водительские права. Хотя украинские удостоверения имеют международный статус, они не действуют в ряде государств.

Важно перед поездкой: где за границей не признают украинское водительское удостоверение

Автомобили. Фото: из открытых источников

В частности, для вождения автомобиля в США, Канаде, Австралии, Индии, Египте, Японии, Китае, Новой Зеландии, Малайзии и Южной Корее нужно оформлять международное водительское удостоверение. Аналогично, с украинскими правами вы далеко не уедете в Северной Корее, Эритрее и Сомали.

Все дело в том, что вышеперечисленные страны не ратифицировали Венскую конвенцию о дорожном движении 1968, регулирующую взаимное признание водительских документов.

Решить проблему можно через сервисные центры МВД Украины, где выдают международное удостоверение через несколько рабочих дней. Срок действия такого документа — до трех лет или до истечения срока действия основных прав.

Каждому водителю будет крайне полезно проверить требования перед поездкой, чтобы избежать проблем на дорогах за границей.

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Источник: https://24tv.ua/zakordon24/peretin-kordonu-mashini-kudi-potribne-mizhnarodne-posvidchennya_n2854599
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