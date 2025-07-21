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Важно знать всем водителям: за какие нарушения с номерными знаками могут оштрафовать

Есть минимум шесть пунктов, когда водителя могут оштрафовать за нарушения с номерными знаками

21 июля 2025, 17:05
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Кравцев Сергей

Номерные знаки кажутся простым и обыденным элементом автомобиля. Но в Украине даже небольшие отклонения от требований к госномера могут стоить водителю 1190 гривен штрафа.

Важно знать всем водителям: за какие нарушения с номерными знаками могут оштрафовать

Номерные знаки на авто. Фото: из открытых источников

"Инспекторы обращают внимание на малейшие нарушения — даже на угол наклона номера или подсветки. А большинство водителей просто не задумываются над этим", — объясняет одесский юрист Дмитрий, у которого 15 лет практики.

Он отмечает, по закону есть по меньшей мере шесть нарушений, за которые водителя могут оштрафовать.

Первое – движение без номерного знака. Даже если автомобиль новый, только что из автосалона или находится на ремонте, — номера должны быть установлены. Иначе – готовьтесь оплатить штраф.

Второе – использование номеров с другого авто. Даже временная установка чужих табличек запрещена и считается серьезным нарушением.

Третье – нестандартные таблички. Самодельные номера, неправильный шрифт или хаотическое расположение символов — все это вне закона.

Четвертое – неправильное крепление. Если номер перевернут, скрыт рамкой, наклейкой или поврежден, полицейский имеет право остановить автомобиль.

Пятое – проблемы с подсветкой. "Если лампа перегорела или модуль просто не подключен — в темное время суток это почти гарантированный штраф", — предупреждает юрист.

Шестое – использование устройств для маскировки. Пленки, шторки, магнитные накладки или спреи, затрудняющие идентификацию номера, запрещены. За такие вещи штраф не только неизбежен — иногда автомобили могут эвакуировать.

Правозащитник советует внимательно проверять состояние номерных знаков, их крепление, шрифт и освещение. Даже одна деталь может послужить причиной проблем на дороге.

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Источник: https://vnedorozhnik.net.ua/statti/shtraf-yakogo-ne-unyknuty-6-sytuatsij-z-avtomobilnymy-nomeramy-shho-zagrozhuyut-problemamy
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