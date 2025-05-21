Новый знак на дорогах Европы может удивить украинских водителей: что он означает

В странах Европейского Союза появился новый дорожный знак, который может удивить иностранных водителей. Речь идет о знаке P-35, введенном Главным управлением дорожного движения Испании, который предупреждает о "переплетении полос" — сложном участке дороги, где необходимо повышенное внимание.

Дорожный знак P-35. Фото из открытых источников

Дорожный знак P-35 — это предупредительный треугольный знак с красной рамкой, внутри которого изображены две сменяющих полосы автомобиля. Знак предупреждает о так называемой "переплетенной полосе", то есть участке дороги, где транспортные потоки из разных полос временно смешиваются.

Это происходит, в частности, на съездах и слияниях автомагистралей, где водители с одной дороги пытаются съехать, а другие присоединиться к основному потоку. Это не перекресток в привычном понимании, а динамическая часть дороги, требующая быстрых решений и максимального внимания.

Испанская дорожная служба призывает водителей, которые видят знак P-35, соблюдать безопасную дистанцию, заблаговременно сигнализировать об изменении полосы и быть готовыми к неожиданным маневрам других участников движения. Основное правило на этом участке в том, что преимущество имеют автомобили, уже находящиеся в полосе.

Дорожный знак P-35 в Испании

Участки с переплетением полос потенциально опасны из-за плотного трафика и частых маневров. Согласно исследованиям транспортных институтов ЕС, до 30% инцидентов на автомагистралях происходят именно в зонах слияния и съезда, где водители часто не соблюдают дистанцию или пытаются резко изменить полосу. Ввод нового знака в Испании стал попыткой повысить осведомленность водителей и снизить количество аварий.

Системы дорожных знаков в странах Европы не полностью унифицированы, поэтому туристам и водителям, путешествующим на автомобиле, рекомендуют ознакомиться с правилами дорожного движения каждой страны, которую они планируют посетить или пересекать транзитом. Особенно это важно для украинских водителей, которые могут не знать новые знаки, отсутствующие в украинских правилах дорожного движения.

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