В Южной Корее запустили первый в мире водородный мусоровоз

Испытания первого в мире мусоровоза, работающего на водороде, начались в понедельник в Чангвоне, городе в Южной Корее. Об этом сообщает телеканал KBS.

В Корее запустили водородный мусоровоз. ФОТО: Сummins Power

Автомобиль грузоподъемностью 5 тонн разрабатывается с 2017 года. В разработке участвовали семь государственных структур и частных компаний. Наиболее известными партнерами проекта являются Корейский институт автомобильных технологий (KATECH) и Hyundai Motors. Стоимость проекта составила 9,2 миллиона долларов.

Использование водородного топлива позволяет полностью снизить глобальные выбросы выхлопных газов, а также снизить уровень шума. Новый водородный автомобиль намного тише дизельных. Кстати, одной заправки хватает на 350 км.

Южная Корея стремится построить общество, в котором водород используется в качестве основного источника энергии для автомобилей и других повседневных нужд. Эта политика считается одним из ключевых проектов администрации Мун Чжэ Ина. Пилотная программа по эксплуатации мусоровоза на водородном топливе продлится до 2021 года, а затем будет распространена на другие регионы.

Водород — это экологически чистая альтернатива ископаемому топливу. В столице страны, Сеуле, работает 10 такси на водородных топливных элементах, еще 10 будут добавлены позже.

Как сообщало издание "Комментарии", Шотландия первая в мире испытает уникальную водородную систему отопления. Регулирующий орган Великобритании Ofgem объявил, что в Шотландии начнутся первые в мире испытания зеленого водорода для замены природного газа для приготовления пищи и отопления в 300 домах. Шотландская газовая компания SGN оснастит дома в Файфе бесплатными системами водородного отопления и плитами/духовками, которые будут использоваться в течение четырех лет.

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