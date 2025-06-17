В Украине запретили мыть и ремонтировать авто в общественных местах: какие штрафы грозят

В Украине водителям запретили ремонтировать, обслуживать или мыть свои автомобили во дворах, на улицах и в других общественных местах. Теперь такие действия считаются нарушением правил благоустройства населенных пунктов и могут привести к штрафам.

Ремонт авто. Фото: из открытых источников

Согласно действующему законодательству, в частности статьей 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях, к нарушениям благоустройства относится: ремонт автомобиля во дворе многоэтажки; мытье авто возле дома или в лесу; техническое обслуживание машины в неустановленном месте.

Такие правила действуют как в городах, так и в сельских населенных пунктах. Как считают инициаторы таких нововведений, это позволит сохранять чистоту и порядок в общественных пространствах.

За нарушение предусмотрен штраф – от 340 до 1360 гривен, в зависимости от обстоятельств и вреда, который был нанесен окружающей среде или общественному пространству. Административный протокол составляет полиция.

Интересно, что обычно такие штрафы применяются нечасто, но это не исключает возможности привлечения к ответственности.

Но все же нужно понимать, что авто можно ремонтировать на улице, но только в том случае, если автомобиль сломался прямо во время движения. По понятным причинам водитель имеет право устранить неисправность, которая возникла сама собой. В таких случаях штраф не накладывается, ведь речь идет о необходимых действиях для безопасного движения.

Если же речь идет о запланированном ремонте, то он должен проходить на СТО, в гаражах или в собственных помещениях, которые не являются общественными.

Читайте также на портале "Комментарии" — не навредите своему авто: как правильно пользоваться летом мойкой самообслуживания.



