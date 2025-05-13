В Украине в бензин добавляют биоэтанол: ухудшилось ли качество топлива и вырастет ли цена

С 1 мая на украинских АЗС в бензин добавляют 5% биоэтанола – это спирт, полученный из растительного сырья. Исключение: бензин выше А98 и закупаемый для ВСУ. Такое изменение является частью политики по уменьшению вредных выбросов, энергозависимости и исполнению обязательств перед ЕС. Соответствующий закон был принят летом прошлого года. Целесообразен ли такой шаг? Что будет с качеством топлива и вырастет ли цена? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

В Украине в бензин будут добавлять биоэтанол

В Украине долго распространяли российские нарративы о вреде от использования спирта в бензине

Аналитик консалтинговой компании Нафторынок Александр Сиренко по поводу целесообразности такого шага говорит, что развитие биоэтанольной отрасли действительно может дать экономический эффект и создать добавленную стоимость в Украине: покупаем бензин в Европе, добавляем украинский спирт, но на практике пока преобладает импорт уже смешанного горючего, а не его приготовление на местных нефтебазах.

"По крайней мере, до конца года будут действовать долгосрочные контракты на импорт смеси из Европы. Скорее всего, ситуация будет меняться постепенно и не раньше 2026 года – в условиях военного положения проекты выглядят рискованными, ведь остается угроза вражеских обстрелов по нефтебазам. Украина в этот биоэтанольный поезд запрыгнула одна из последних, развитые страны Европы и Америки уже несколько лет используют бензин с разным содержанием биоэтанола – 7, 10, 15%", — отметил эксперт.

Что касается цен на топливо, то Александр Сиренко отметил, что эти проекты преследуют две цели: экологичность (сгорание спирта дает меньше вредных веществ в природу) и экономичность (стоимость биоэтанола бывает дешевле бензиновой составляющей, все зависит от конъюнктуры этих двух рынков).

"Сейчас, можно сказать, украинцам повезло, потому что в апреле-мае как раз существенно подешевела нефть, в среднем на 15%, что делает бензин дешевле конечного потребителя. Поэтому цена на новый товар – смесь бензина с биоэтанолом, обязательными с 1 мая, может быть ниже, по сравнению с обычным бензином, который продавался в марте этого года", – отметил аналитик.

Он добавляет, что к сожалению в Украине очень долго распространяли российские нарративы о вреде от использования спирта в бензине, чтобы не потерять обычные маршруты поставки бензина до войны – сохранить зависимость от России и Беларуси.

"Водителям годами промывали мозги, что смесь бензина с биоэтанолом – это так называемая бодяга, которую, как выяснилось, использует полмира и не одно десятилетие. Но все в Украине сменила война. Правда, ближе к 1 мая, мы снова зафиксировали те же тезисы о вреде биоэтанола. Более того, после новостей об обязательном добавлении спирта к бензинам А-95 на рынке произошел ажиотаж – водители массово бросились покупать топливо с более высоким октановым числом, в частности А-98 и А-100, на которые нормы Закона не распространяются. На этом фоне 100-й бензин исчез из колонок даже крупнейших продавцов бензина в Украине – сети UPG, импортирующей бензин из Германии. В компании тогда объяснили, что не ожидали столь высокого спроса. Пока ситуация стабилизируется, водители привыкают к новому горючему. Как видим, проблем с бензиновыми автомобилями отсутствуют, значит, можно прогнозировать со временем увеличение процента биоэтанола в бензине", – рассказал Александр Сиренко.

В Европе еще раньше были введены требования по добавлению биоэтанола в бензин

Директор по развитию группы компаний UPG Дмитрий Петренко говорит, что с точки зрения имплементации норм и стандартов Европейского Союза, необходимых для дальнейшего вступления Украины в ЕС, важно понимать, что в Европе еще раньше были введены требования по добавлению до 5% биоэтанола в бензин и до 7% FAME в дизельное топливо. С 2024 года ряд стран ЕС начал переход к стандартам, предусматривающим до 10% биоэтанола в бензинах. Учитывая эти тенденции, всем участникам украинского рынка уже сейчас следует готовиться к возможным изменениям в этом направлении.

"Что касается качества, мы используем исключительно заводской ресурс, в котором биоэтанол добавляется в правильной пропорции непосредственно на производстве. В частности, в нашей линейке представлены два вида бензина с добавлением этанола до 5% – это классический А-95 и брендовый upg95. В то же время, продажа бензина с биоэтанолом требует повышенного контроля за чистотой и состоянием резервуарного парка, ведь биоэтанол гигроскопичен – то есть активно впитывает влагу", – отметил эксперт.

Он добавил, что также на АЗК представлен бензин upg100, который согласно действующему законодательству Украины не содержит в себе спирта. С 1 мая на этот вид горючего был повышен спрос. Из-за ажиотажа на большинстве АЗК – он просто исчез с продажи. Но уже сейчас были налажены объемы поставки и возвращен ресурс на заправочные комплексы.

"По поводу цены – не исключен незначительный рост, однако он будет зависеть исключительно от ситуации на мировых рынках. Со своей стороны можем заверить: стоимость топлива в сети UPG останется стабильной, а в отдельных случаях даже возможно незначительное удешевление", – констатировал Дмитрий Петренко.

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