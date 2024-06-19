В Украине упали продажи дизельных авто: в чем причина

В прошлом месяце в Украине зарегистрировано на 14% меньше дизельных автомобилей по сравнению с маем 2023 года — всего 5,8 тысячи. Эти данные предоставила ассоциация "Укравтопром", сообщает портал “Комментарии”.

Какие дизельные авто скупали украинцы

Из этого количества 1,3 тысячи машин — новые, что на 8% больше, чем в прошлом году. Оставшиеся 4,5 тысячи — подержанные авто, привезенные из-за границы, что на 19% меньше, чем в мае 2023 года.

На рынке новых автомобилей доля дизельных моделей составила 23%, что не изменилось с прошлого года. Среди импортируемых подержанных авто доля дизельных упала до 23%, что на 13% меньше, чем годом ранее.

Самые популярные новые дизельные модели:

- Renault Duster (306 единиц),

- Mitsubishi L200 (152),

- Volkswagen Touareg (98),

- BMW X5 (69) и BMW X3 (65).

Среди подержанных авто лидируют:

- Renault Megane (433 авто),

- Volkswagen Passat и Skoda Octavia (по 316),

- Nissan Qashqai (219) и Volkswagen Golf (168).

Эксперты считают, что падение интереса к подержанным дизельным авто связано с ужесточением экологических норм и ростом стоимости таможенного оформления.

Напомним, что в мае украинский рынок подержанных автомобилей значительно вырос, особенно в сегменте авто из США. Согласно данным аналитической компании "Укравтопром", за месяц в Украине было зарегистрировано более 3,8 тысячи подержанных легковушек из США, что составляет каждый пятый подержанный автомобиль, ввезенный в страну.

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