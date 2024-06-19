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В Украине упали продажи дизельных авто: в чем причина

Не дотянули до прошлого года: продажи дизельных авто снизились на 14%

сегодня, 13:32
Автор:
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Черновалова Кристина
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В прошлом месяце в Украине зарегистрировано на 14% меньше дизельных автомобилей по сравнению с маем 2023 года — всего 5,8 тысячи. Эти данные предоставила ассоциация "Укравтопром", сообщает портал “Комментарии”.

В Украине упали продажи дизельных авто: в чем причина

Какие дизельные авто скупали украинцы

Из этого количества 1,3 тысячи машин — новые, что на 8% больше, чем в прошлом году. Оставшиеся 4,5 тысячи — подержанные авто, привезенные из-за границы, что на 19% меньше, чем в мае 2023 года.

На рынке новых автомобилей доля дизельных моделей составила 23%, что не изменилось с прошлого года. Среди импортируемых подержанных авто доля дизельных упала до 23%, что на 13% меньше, чем годом ранее.

Самые популярные новые дизельные модели:

- Renault Duster (306 единиц), 
- Mitsubishi L200 (152), 
- Volkswagen Touareg (98), 
- BMW X5 (69) и BMW X3 (65). 

Среди подержанных авто лидируют: 

- Renault Megane (433 авто), 
- Volkswagen Passat и Skoda Octavia (по 316), 
- Nissan Qashqai (219) и Volkswagen Golf (168).

Эксперты считают, что падение интереса к подержанным дизельным авто связано с ужесточением экологических норм и ростом стоимости таможенного оформления.

Напомним, что в мае украинский рынок подержанных автомобилей значительно вырос, особенно в сегменте авто из США. Согласно данным аналитической компании "Укравтопром", за месяц в Украине было зарегистрировано более 3,8 тысячи подержанных легковушек из США, что составляет каждый пятый подержанный автомобиль, ввезенный в страну.

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Источник: https://www.unian.net/economics/transport/kakie-dizelnye-avto-skupali-ukraincy-nazvan-top-5-populyarnyh-modeley-maya-12670746.html
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