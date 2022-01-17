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В Украине создали автомобиль, аналогов которому нет в мире (ВИДЕО)

Уникальный автомобиль удалось создать из старой Волги

сегодня, 11:41
Автор:

Карина Ожерельева
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Украинец оригинальным способом изменил свою старую Волгу ГАЗ-31029: теперь автомобиль ездит благодаря обычным дровам вместо бензина. Об этом сообщает AMPERCAR, ссылаясь на Instagram-страницу volynblog.

В Украине создали автомобиль, аналогов которому нет в мире (ВИДЕО)

Волга, потребляющая вместо бензина дрова – AMPERCAR

Мужчину, создавшего необычный автомобиль, зовут Олег, и он занялся доработкой своей Волги еще несколько лет назад. Принцип создания установки он увидел в сети и решил претворить в жизнь. Переустройство автомобиля стоило Олегу всего-навсего 100 долларов. Благодаря таким незначительным расходам в целом мужчине за три года использования видоизмененного автомобиля удалось сэкономить на топливе почти 50 тысяч гривен.

Необычный автомобиль имеет установленный в багажном отсеке газогенератор, в котором сжигаются дрова, благодаря чему образуется газ. Этот газ поступает в цилиндры через трубопроводы: принцип работы как и в автомобилях с обычным газобаллонным оборудованием.

Переоборудованный автомобиль способен развивать скорость до 100 км/ч. Запаса дров хватает, чтобы преодолеть 50 км пути без дополнительной заправки. Как докладывает Олег, для большей дистанции нужно брать дополнительно дрова в салон. По его словам, мешка дров хватает еще на 100 км пути.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Украине стартует новая государственная программа: предлагают дешевые кредиты на жилье и автомобили. Уже с января этого года заработает новая кредитная программа от государства под названием "Украинская мечта". В ее рамках наши соотечественники смогут оформить кредиты под 5% годовых. Эта выгодная кредитная программа будет доступна всем жителям нашей страны, пользующимся в повседневной жизни официальными доходами.


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Источник: https://ampercar.com/v-ukrayini-stvoryly-avtomobil-analogiv-yakomu-nemaye-u-sviti-video
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