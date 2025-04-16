В Украине падают продажи топлива: в каких регионах больше всего

В марте 2025 года проливы бензина, дизеля и автогаза на заправочных станциях составили 604,2 млн литров, что на 8% ниже, чем за аналогичный период 2024 года. На столько же снизились и итоговые цифры за квартал.

Заправка авто. Фото из открытых источников

В то же время общая стоимость топлива по сравнению с месяцем ранее подпрыгнула на 8%, до 30,8 млрд грн, и почти осталась на уровне относительно 2024 года.

Суммарная стоимость топлива по сравнению с месяцем ранее выросла на 8%, до 30,8 млрд грн, и почти не изменилась относительно 2024 года.

Всего за I квартал на АЗК продали 1,71 млрд л топлива общей стоимостью 87,7 млрд грн (+3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Среди областей больше всего выросли разливы в Черниговской области — на 14%, до 26 млн л. Чуть меньше — на 13% — в Винницкой и Волынской областях, до 27,2 млн л и почти 23 млн л соответственно.

Лидерами по объемам реализации топлива были Киевская (131,8 млн л, +9%), Днепропетровская (51,1 млн л, +7%) и Львовская (47,8 млн л, +10%), которые обеспечили 38% общих проливов.

Читайте также на портале "Комментарии" — среди автомобилистов распространена привычка заправлять автомобили на АЗС до полного бака. Однако для многих транспортных средств такое поведение может быть опасным. А все потому что есть машины, которые не терпят перелива топлива.

Стоит обратить внимание на то, что в современных автомобилях существует сложная система вентиляции топливного бака, которая позволяет оптимизировать давление в емкости, а также предотвращать утечку горючего при перекидывании машины. В переполненном баке она может быть залита топливом и прийти в негодность.

Еще один минус переполненного бака в том, что бензин может вытекать наружу, создавая причины для появления коррозии и даже пожара. В старых моделях авто эта проблема может быть на порядок выше из-за ненадежной фиксации крышки бензобака. При переполнении емкости топливо может начать вытекать прямо на кузов, что станет приговором лакокрасочному покрытию и создаст угрозу возгорания.



