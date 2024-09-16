В Украине бум на покупку китайских авто: какие модели самые ходовые

За август наши соотечественники приобрели более 1,7 тысячи легковых авто, ввезенных из Китая, что на 61% больше, по сравнению с августом прошлого года. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Укравтопром".

Автомобили. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что из этого количества: новых – 1336 автомобилей (+88%); подержанных – 371 авто (+6%). Автомобили китайского происхождения охватили 16% августовского рынка новых легковушек.

Что касается сегмента подержанных авто, которые впервые регистрировались в Украине, то доля "китайцев" составила 1,4%. Важно отметить, что абсолютным большинством легковушек из Китая были электромобили – 78%. То есть, украинцы отдают предпочтение китайским электрокарам, ведь они по стоимости дешевле, чем западные аналоги.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения: BYD Song Plus — 179 авто; Honda M-NV — 169; Volkswagen ID.4 — 147; Zeekr 001 — 107; Nissan Ariya — 83; Nissan Ariya — 83.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая: Volkswagen ID.4 — 51 авто; Chery EQ1 — 34; Zeekr 001 — 29; Honda M-NV — 26; Nissan Ariya — 23; Nissan Ariya — 23.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в августе к украинскому автопарку добавилось более 25,7 тысячи подержанных авто из-за границы. Это наибольшее пополнение за последние 25 месяцев, согласно данным Укравтопрома. В этом месяце количество регистраций подержанных авто выросло на 22% по сравнению с прошлым годом и почти на 29% по сравнению с июлем.

Большинство этих авто – бензиновые (46%). Также среди них дизельные машины (25%), электромобили (20%), гибриды (5%) и автомобили с ГБО (4%).



