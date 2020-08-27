В Китае создали уникальный подводный тоннель для автомобилей

В китайском городе Хайкоу провинции Хайнань официально начал действовать тоннель Веньминдун. Он был создан с целью соединить центральный район города Хайкоу и новый район Цзяндун, который относится к Хайнаньскому порту свободной торговли. Об этом сообщает информационное издание Auto 24.

Строительство продолжалось приблизительно год. Рабочие трудились круглосуточно, в три смены. Учитывая тот факт, что масштаб строительства был серьезным, власть не только мобилизовала большое количество рабочих, но и задействовала спецтехнику, которая была переброшена из других регионов Китая.

После завершения строительства расстояние через реку Нанду можно преодолеть за три минуты. Также благодаря успешному воплощению этого проекта существенно снизилась нагрузка на мосты.

Общая длина переправы составляет 4,38 километра, из них протяженность подводного участка - 2,72 километра. Тоннель был построен компанией STEC Shanghai Urban Construction Municipal Engineering Group.

Как сообщало издание "Комментарии", в Англии завершилось строительство самого дорогого в мире тупика.

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