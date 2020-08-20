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Главная Новости Мужчина авто В Англии завершилось строительство самого дорогого в мире тупика (ФОТО)
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В Англии завершилось строительство самого дорогого в мире тупика (ФОТО)

Развязка M49 соединяет распределительный парк, используемый крупными компаниями, но до него невозможно добраться

сегодня, 15:44
Автор:

Павел Зинченко

Совершенно новая развязка на автомагистрали, строительство которой обошлось в 50 миллионов фунтов стерлингов, еще даже не открылась, потому что девелоперы не построили к ней подъездную дорогу. Об этом сообщает Mail Online.

Развязка M49 в Бристоле, Южный Глостершир, была названа самым дорогим тупиком, когда она не была закончена к концу 2019 года, как планировалось. Прошло почти девять месяцев, а движение по автомагистрали почти не используется, потому что любые автомобили, которые все же попадают на эту развязку, оказываются в огороженном тупике.

В Англии завершилось строительство самого дорогого в мире тупика (ФОТО)

Предполагалось, что 49-я соединит распределительный парк, используемый такими фирмами, как Amazon, Tesco, Lidl, Next, DHL и The Range, с сетью автомагистралей. У M49 (на фото) отсутствует соединительная дорога, которая должна быть сетью, соединяющей автомобили с распределительным парком.


Когда водители достигают тупика, они попадают на огороженную территорию, откуда они могут видеть склад Amazon, но не могут подъехать к нему. Представитель Совета Южного Глостершира сообщил BBC, что он "работает над тем, чтобы повлиять" на разработчиков, Severnside Distribution Land и Delta Properties, с целью строительства соединительной дороги.

Как сообщало издание "Комментарии", Fiat представил внедорожник с рекордным ускорением.


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