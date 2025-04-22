В "Дии" появится новая полезная функция для водителей: детали

В Дии запустят услугу по замене техпаспорта авто и призывают украинских водителей активно пользоваться бета-тестированием. Об этом сообщается в телеграмм-канале "Дии".

Дия. Фото: из открытых источников

Благодаря новой функции в "Дии" автовладельцы смогут заменить утраченный или поврежденный техпаспорт без поездок в сервисные центры и талончики.

"Готовимся к запуску новой услуги для автовладельцев в Дии, поэтому нужна ваша помощь. Подавайте на бета-тест замены техпаспорта. Так вы первыми воспользуетесь удобным сервисом, а еще поможете команде убедиться, что все летает", — говорится в заявлении.

Читайте на портале "Комментарии" — в Украине каждый человек, который садится за руль автомобиля, обязан иметь в своей машине аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки, однако штраф за их отсутствие угрожает не всем.

Согласно действующему законодательству, если в частном авто нет аптечки, то водителю грозит только предупреждение согласно статье 125 КУоАП. Но есть патрульные, которые могут отнести отсутствие аптечки в автомобиле к "технической неисправности" и вынести решение о штрафе в размере 340 грн по части 1 статьи 121 КУоАП. Такие решения можно успешно обжаловать в суде, поскольку отсутствие аптечки не влияет на техническое состояние автомобиля. В то же время для водителей, занимающихся пассажирскими перевозками, отсутствие аптечки является более серьезным нарушением.

Также издание "Комментарии" сообщало – на авторынке все больше автомобилей с автоматически коробкой передач (АКПП). Постепенно автомобили на "автомате" вытесняют автомобили на "механике", ведь управлять автомобилем с коробкой "автомат" удобнее. Впрочем, опытные автомеханики предупреждают: такая трансмиссия требует особого внимания водителя.



