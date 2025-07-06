Ужас Илона Маска сбывается: Tesla сброшена с трона

Китайский производитель электромобилей BYD официально обошел Tesla в мировом рейтинге продаж за второй квартал 2025 года. Согласно данным ресурса EV.com, компания продала 606 993 электрокаров по всему миру, что почти на 60% больше, чем Tesla, реализовавшая 384 122 автомобиля. Таким образом, BYD закрепляет за собой лидирующую позицию на рынке электромобилей.

Tesla Маска теряет позиции на рынке электрокаров. Фото из открытых источников

Несмотря на то, что Tesla увеличила поставки на 14% по сравнению с первым кварталом, в годовом исчислении продажи компании Илона Маска упали на 13,48%. Самый мощный актив Tesla шанхайская гигафабрика обеспечила почти половину всех квартальных поставок, но и этого оказалось недостаточно, чтобы удержать конкурентное преимущество.

Стремительный рост BYD объясняется не только объемами производства, но и стратегической политикой. Компания активно развивает как полностью электрические автомобили, так и гибридные модели. В целом во втором квартале 2025 года она реализовала более 1,12 миллиона новых энергоэффективных транспортных средств, что на 14,7% больше, чем в прошлом.

Особую роль в этом сыграла доступность моделей BYD. Аналитики отмечают, что цены на китайские электромобили значительно ниже, чем у Tesla, что делает их особенно привлекательными на чувствительных к стоимости рынках, включая Европу. В частности, в мае 2025 года BYD впервые опередил Tesla по продажам в Европе. Этот рынок долгое время считался стратегическим для американского гиганта.

В компании Илона Маска считают 2025 переходным, ведь Tesla инвестирует в разработку электромобилей нового поколения. Но в условиях жесткой конкуренции не только со стороны BYD, но и других китайских брендов, эта стратегия может стать рискованной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай решил "похоронить" империю Маска.

Также "Комментарии" писали, что Маск прямо выступил против идеи Трампа.