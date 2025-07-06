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Ужас Илона Маска сбывается: Tesla сброшена с трона

Tesla лишилась первенства, ведь китайская BYD продала на 60% больше электромобилей во втором квартале 2025 года.

6 июля 2025, 17:25
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Slava Kot

Китайский производитель электромобилей BYD официально обошел Tesla в мировом рейтинге продаж за второй квартал 2025 года. Согласно данным ресурса EV.com, компания продала 606 993 электрокаров по всему миру, что почти на 60% больше, чем Tesla, реализовавшая 384 122 автомобиля. Таким образом, BYD закрепляет за собой лидирующую позицию на рынке электромобилей.

Ужас Илона Маска сбывается: Tesla сброшена с трона

Tesla Маска теряет позиции на рынке электрокаров. Фото из открытых источников

Несмотря на то, что Tesla увеличила поставки на 14% по сравнению с первым кварталом, в годовом исчислении продажи компании Илона Маска упали на 13,48%. Самый мощный актив Tesla шанхайская гигафабрика обеспечила почти половину всех квартальных поставок, но и этого оказалось недостаточно, чтобы удержать конкурентное преимущество.

Стремительный рост BYD объясняется не только объемами производства, но и стратегической политикой. Компания активно развивает как полностью электрические автомобили, так и гибридные модели. В целом во втором квартале 2025 года она реализовала более 1,12 миллиона новых энергоэффективных транспортных средств, что на 14,7% больше, чем в прошлом.

Особую роль в этом сыграла доступность моделей BYD. Аналитики отмечают, что цены на китайские электромобили значительно ниже, чем у Tesla, что делает их особенно привлекательными на чувствительных к стоимости рынках, включая Европу. В частности, в мае 2025 года BYD впервые опередил Tesla по продажам в Европе. Этот рынок долгое время считался стратегическим для американского гиганта.

В компании Илона Маска считают 2025 переходным, ведь Tesla инвестирует в разработку электромобилей нового поколения. Но в условиях жесткой конкуренции не только со стороны BYD, но и других китайских брендов, эта стратегия может стать рискованной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай решил "похоронить" империю Маска.

Также "Комментарии" писали, что Маск прямо выступил против идеи Трампа.



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