kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 25.07.2020

BTC/USD

9666.25

ETH/USD

295.04

LTC/USD

48.42

НБУ 25.07.2020

USD/UAH

28.02

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мужчина авто Усиленная мощность и карбоновое крепление: как тюнеры поработали над Mercedes-AMG G63
commentss НОВОСТИ Все новости

Усиленная мощность и карбоновое крепление: как тюнеры поработали над Mercedes-AMG G63

Немецкая компания изменила дизайн Mercedes-AMG G63 с целью улучшить характеристики внедорожника

сегодня, 22:07
Автор:

Павел Зинченко
Усиленная мощность и карбоновое крепление: как тюнеры поработали над Mercedes-AMG G63

Немецкая компания PerformMaster изменила дизайн Mercedes-AMG G63 последнего поколения, чтобы увеличить мощность внедорожника. Об этом сообщает издание Autotimes News.

Тюнеры увеличили мощность немецкой модели благодаря новым турбинам и перепрошивке. В результате 4,0-литровый Twin-Turbo V8 получил 794 лошадиных силы и 1020 Нм крутящего момента. И это значительное улучшение по сравнению с линейной моделью в 577 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. Такой автомобиль может разгоняться до 100 км / ч за 4,5 секунды и достигать максимального ускорения 240 км / ч с помощью дополнительного пакета драйверов AMG.

В то же время, динамические характеристики AMG G63 улучшились благодаря усовершенствованию стандартного двигателя. Итак, теперь разгон до первой "сотни" занимает 3,9 секунды, а максимальная скорость возросла до 260 км / ч.

Помимо модернизации технического оснащения внедорожника, специалисты PerformMaster также работали над его внешним видом. Они подготовили тонировочный комплект Aersphere, который состоит из расклешенных крыльев, модифицированных бамперов, заднего диффузора и многого другого. В то же время предлагаются и другие детали, такие как карбоновое крепление капота и передний спойлер на крыше.

Стоимость модификации от немецкой компании PerformMaster пока не разглашается.

Кроме того, недавно был продемонстрирован "малыш" Mini John Cooper Works от Manhart. Новая модель получила обозначение Manhart GP3 ​​F350. В настоящее время тюнинговая компания не сообщает, сколько будет стоить Manhart GP3 ​​F350 и когда она начнет принимать заказы.

Как сообщало издание "Комментарии", внедорожник Lamborghini может похвастаться турбодизелем от пикапа.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!