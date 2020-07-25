Усиленная мощность и карбоновое крепление: как тюнеры поработали над Mercedes-AMG G63

Немецкая компания PerformMaster изменила дизайн Mercedes-AMG G63 последнего поколения, чтобы увеличить мощность внедорожника. Об этом сообщает издание Autotimes News.

Тюнеры увеличили мощность немецкой модели благодаря новым турбинам и перепрошивке. В результате 4,0-литровый Twin-Turbo V8 получил 794 лошадиных силы и 1020 Нм крутящего момента. И это значительное улучшение по сравнению с линейной моделью в 577 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. Такой автомобиль может разгоняться до 100 км / ч за 4,5 секунды и достигать максимального ускорения 240 км / ч с помощью дополнительного пакета драйверов AMG.

В то же время, динамические характеристики AMG G63 улучшились благодаря усовершенствованию стандартного двигателя. Итак, теперь разгон до первой "сотни" занимает 3,9 секунды, а максимальная скорость возросла до 260 км / ч.

Помимо модернизации технического оснащения внедорожника, специалисты PerformMaster также работали над его внешним видом. Они подготовили тонировочный комплект Aersphere, который состоит из расклешенных крыльев, модифицированных бамперов, заднего диффузора и многого другого. В то же время предлагаются и другие детали, такие как карбоновое крепление капота и передний спойлер на крыше.

Стоимость модификации от немецкой компании PerformMaster пока не разглашается.

Кроме того, недавно был продемонстрирован "малыш" Mini John Cooper Works от Manhart. Новая модель получила обозначение Manhart GP3 ​​F350. В настоящее время тюнинговая компания не сообщает, сколько будет стоить Manhart GP3 ​​F350 и когда она начнет принимать заказы.

Как сообщало издание "Комментарии", внедорожник Lamborghini может похвастаться турбодизелем от пикапа.

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