Украинский "ЗАЗ" готовится ворваться на европейский рынок

ЗАЗ, фото: Запорожская ОГА

На Запорожском автомобильном заводе (ЗАЗ) после длительного перерыва возобновили производство автомобилей. Об этом сообщается на сайте Запорожской облгосадминистрации.

Возрождение автостроения в Запорожье за счет налогов обеспечивает поступления в бюджет, а также создает новые рабочие места.

"Без развития реального сектора экономики невозможен прогресс в социальной сфере, обновление инфраструктуры, изменения к лучшему в жизни людей, — отметил председатель Запорожской ОГА Александр Старух.

Возродившийся "ЗАЗ" сотрудничает с облгосадминистрацией, в частности в 2020 году завод выиграл тендер и выполнил заказ на изготовление тридцати школьных автобусов. Сейчас транспорт служит школьникам всей области.

Также в прошлом году "ЗАЗ" прошел Европейскую сертификацию, так что теперь может производить новые автомобили и поставлять их на территорию Евросоюза, а последняя техническая модернизация завода позволила наладить крупноузловую сборку автомобилей "RENAULT Arkana" и моделей "Lada Largus", "Vesta" (седан), "Vesta SW Cross" и кроссовера "Lada XRAY" .

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине наблюдается подорожание подержанных автомобилей, которые поставляются из США. Так, в течение мая 2021 года, авто, прибывшие из Америки подорожали минимум на 30%. Эксперты связывают это с тем, что на фоне мировой пандемии коронавируса американцы все реже продают свои авто, а те автомобили, которые попадают на рынок США, теперь находят своих покупателей среди экономных американцев, а не изобретательных европейцев.

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