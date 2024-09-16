Украинцы массово выбирают китайские авто: какие модели покупают чаще

В прошлом месяце рынок автомобилей в Украине испытал настоящий бум на китайские модели. Украинцы приобрели более 1,7 тысяч легковых автомобилей, произведенных в Китае, что свидетельствует о росте спроса на 61% по сравнению с августом 2023 года. Такие данные приводит "Укравтопром".

Китайские авто становятся популярными в Украине

Среди этого количества 1336 автомобилей были новыми, что демонстрирует рост на 88%, а 371 – подержанными, что свидетельствует о стабильном интересе ко вторичному рынку китайских авто с приростом в 6%.

В сегменте новых легковых автомобилей китайские модели заняли значительную долю рынка, составив 16% всех продаж. Относительно подержанных автомобилей, впервые регистрировавшихся в Украине, доля китайских автомобилей составила 1,4%. Интересно, что 78% из всех приобретенных китайских легковушек были электромобилями.

Среди новых автомобилей китайского происхождения популярными моделями оказались BYD Song Plus, возглавившая рейтинг со 179 проданными единицами, и HONDA M-NV со 169 единицами. Третье место занял VOLKSWAGEN ID.4 со 147 продажами.

В сегменте подержанных автомобилей из Китая наибольший спрос имели VOLKSWAGEN ID.4, выбранный 51 раз, и CHERY EQ1 с 34 единицами. ZEEKR 001 и HONDA M-NV также вошли в топ, заняв 29 и 26 продаж соответственно.

Ранее "Комментарии" писали, что в августе к украинскому автопарку добавилось более 25,7 тысячи подержанных авто из-за рубежа. Это наибольшее пополнение за последние 25 месяцев, согласно данным Укравтопрома. В этом месяце количество регистраций подержанных авто выросло на 22% по сравнению с прошлым годом и почти на 29% по сравнению с июлем.