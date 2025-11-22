Украина переходит на электротягу – октябрь показал беспрецедентный спрос

Украинцы стремительно переориентируются на электротранспорт, и темпы роста уже превосходят самые оптимистичные ожидания. Как сообщает "Укравтопром" , только в октябре в Украине зарегистрировали 10 467 электромобилей – это один из самых высоких показателей за весь период наблюдений.

Электромобили массово заполняют Украину – рекордная волна регистраций

Активнее всего покупки растут в западных и центральных областях. Лидером октября стала Львовская область , где водители пополнили автопарк на 1635 авто — причем 92% из них составляют подержанные электромобили, импортированные из-за рубежа.

В Киеве зарегистрировали 1 252 электрокара , примерно половина из которых — новые. Существенный рост также отмечают в:

– Киевской области – 850 регистраций ;

– Днепропетровской области – 847 ;

– Одесский – 573 .

Среди новых моделей в столице и центральных регионах доминирует Volkswagen ID.Unyx , в то время как на западе и юге покупатели чаще выбирали BYD Song Plus .

Рынок б/у электромобилей возглавляют самые популярные Tesla:

Model Y лидирует в Киеве и центральных областях, а Model 3 – во Львовской и Одесской.

Тенденция очевидна: электромобили перестают быть нишевой альтернативой и становятся массовым выбором украинцев. Рост спроса и география регистраций свидетельствуют о том, что страна уверенно движется к новой энергетической мобильности.

Напомним, портал "Комментарии" недавно писал , что в Европейском Союзе снова стала актуальной тема запрета продажи новых авто с ДВС с 2035 года. На фоне экономического спада, медленного перехода на электромобили и давления автомобильной промышленности, Брюссель готовится откорректировать свое решение и внести изменения в законодательство. Руководители европейских автопроизводителей настаивают на том, что установленный ранее дедлайн больше не отвечает реальным темпам развития инфраструктуры. Генеральный директор Mercedes-Benz Ола Каллениус заявил, что в нынешних условиях нужна "более гибкая стратегия", позволяющая сохранить рабочие места, конкурентоспособность и обеспечить производителям ресурсы для финансирования перехода на электротягу. Однако общественные организации предупреждают, что ослабление норм может замедлить развитие электромобилей и усилить позиции китайских производителей.