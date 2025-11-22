Україна переходить на електротягу – жовтень показав безпрецедентний попит

Українці стрімко переорієнтовуються на електротранспорт, і темпи зростання вже перевершують найоптимістичніші очікування. Як повідомляє "Укравтопром", лише у жовтні в Україні зареєстрували 10 467 електромобілів — це один із найвищих показників за весь період спостережень.

Електромобілі масово заповнюють Україну – рекордна хвиля реєстрацій

Найактивніше покупки зростають у західних та центральних областях. Лідером жовтня стала Львівська область, де водії поповнили автопарк на 1 635 авто — причому 92% із них становлять вживані електромобілі, імпортовані з-за кордону.

У Києві зареєстрували 1 252 електрокари, приблизно половина з яких — нові. Суттєве зростання також відзначають у:

– Київській області — 850 реєстрацій;

– Дніпропетровській області — 847;

– Одеській — 573.

Серед нових моделей у столиці та центральних регіонах домінує Volkswagen ID.Unyx, тоді як на заході та півдні покупці частіше обирали BYD Song Plus.

Ринок вживаних електромобілів очікувано очолюють найпопулярніші Tesla:

Model Y лідирує в Києві та центральних областях, а Model 3 — у Львівській та Одеській.

Тенденція очевидна: електромобілі перестають бути нішевою альтернативою і стають масовим вибором українців. Зростання попиту та географія реєстрацій свідчать, що країна впевнено рухається до нової енергетичної мобільності.

Нагадаємо, портал "Коментарі" нещодавно писав, що в Європейському Союзі знову стала актуальною тема заборони продажу нових авто з ДВЗ із 2035 року. На тлі економічного спаду, повільного переходу на електромобілі та тиску автомобільної промисловості Брюссель готується відкоригувати своє рішення та внести зміни до законодавства. Керівники європейських автовиробників наполягають на тому, що встановлений раніше дедлайн більше не відповідає реальним темпам розвитку інфраструктури. Генеральний директор Mercedes-Benz Ола Калленіус заявив, що у нинішніх умовах потрібна "більш гнучка стратегія", яка дозволить зберегти робочі місця, конкурентоспроможність і забезпечити виробникам ресурси для фінансування переходу на електротягу. Однак громадські організації попереджають, що послаблення норм може сповільнити розвиток електромобілів і посилити позиції китайських виробників.