Uber запускает революцию на дорогах: где уже этим летом будут ездить роботы

Лондон станет одним из первых европейских мегаполисов, где обычные пользователи смогут воспользоваться роботакси. Уже нынешним летом компания Uber запускает автономные автомобили, созданные совместно с британским стартапом Wayve.

Uber. Фото: из открытых источников

Новый парк базируется на электрических кроссоверах Ford Mustang Mach-E, оснащенных десятками камер и радаров. Система искусственного интеллекта Wayve анализирует дорожную обстановку на 360 градусов в режиме реального времени, что позволяет автомобилю самостоятельно принимать решения во время движения.

Первый этап эксплуатации будет проходить под контролем специально подготовленного оператора, находящегося за рулем. Однако в Uber уже заявляют, что в перспективе автомобили полностью откажутся от участия человека.

Пассажиры, вызывающие категории UberX, Uber Electric или Uber Comfort, могут случайно получить автономный автомобиль без дополнительной платы. Если же пользователь не захочет ехать робота, он сможет выбрать традиционное авто с водителем.

В салоне установлены интерактивные дисплеи, через которые можно будет начать поездку, следить за маршрутом и обратиться в службу поддержки, которая будет работать на 64 языках.

Запуск сервиса происходит на фоне усиления конкуренции между Uber и компанией Waymo, также тестирующей собственные беспилотные автомобили в Великобритании. Недавно Waymo оказалась в центре внимания после инцидента с автономными машинами, потерявшими координацию на одной из улиц Лондона.

Точная дата старта сервиса Uber пока не раскрывает, однако компания уже открыла список предварительной регистрации для жителей британской столицы. Если проект окажется успешным, Лондон может стать отправной точкой для масштабного развертывания робота в других городах Европы.

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