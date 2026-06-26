Uber запускає революцію на дорогах: де вже цього літа їздитимуть роботаксі

Лондон стане одним із перших європейських мегаполісів, де звичайні користувачі зможуть скористатися роботаксі. Уже цього літа компанія Uber запускає автономні автомобілі, створені спільно з британським стартапом Wayve.

Uber. Фото: з відкритих джерел

Новий парк базується на електричних кросоверах Ford Mustang Mach-E, оснащених десятками камер і радарів. Система штучного інтелекту Wayve аналізує дорожню обстановку на 360 градусів у режимі реального часу, що дозволяє автомобілю самостійно приймати рішення під час руху.

Перший етап експлуатації проходитиме під контролем спеціально підготовленого оператора, який перебуватиме за кермом. Проте в Uber уже заявляють, що в перспективі автомобілі повністю відмовляться від участі людини.

Пасажири, які викликатимуть категорії UberX, Uber Electric або Uber Comfort, можуть випадково отримати автономний автомобіль без жодної додаткової плати. Якщо ж користувач не захоче їхати роботаксі, він зможе обрати традиційне авто з водієм.

У салоні встановлено інтерактивні дисплеї, через які можна буде розпочати поїздку, стежити за маршрутом та звернутися до служби підтримки, що працюватиме 64 мовами.

Запуск сервісу відбувається на тлі посилення конкуренції між Uber і компанією Waymo, яка також тестує власні безпілотні автомобілі у Великій Британії. Нещодавно Waymo опинилася в центрі уваги після інциденту з автономними машинами, що втратили координацію на одній з вулиць Лондона.

Точну дату старту сервісу Uber поки не розкриває, однак компанія вже відкрила список попередньої реєстрації для жителів британської столиці. Якщо проєкт виявиться успішним, Лондон може стати відправною точкою для масштабного розгортання роботаксі в інших містах Європи.

Читайте також на порталі "Коментарі" — подумайте двічі, ніж паркувати так авто у спеку.



