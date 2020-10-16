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У преступников нет шансов: на каких автомобилях патрулируют американские копы

Американским полицейским далеко не все равно, на чем отлавливать плохих парней

сегодня, 14:05
Автор:

Павел Зинченко

Многие любят фильмы про американских копов, неотъемлемой частью которых являются увлекательные погони. И сегодня мы позволим себе немного развить эту тему и с помощью портала mport расскажем тебе, на каких автомобилях американские правоохранители выполняют свои обязанности и охраняют улицы больших городов от всевозможных нарушителей.

У преступников нет шансов: на каких автомобилях патрулируют американские копы

Автомобили американских копов

Police Interceptor — самый резвый 

Речь идет об автомобиле, который разгоняется быстрее любых остальных. Police Interceptor создан на базе седана Ford Taurus. Силовая установка — 3,5-литровый турбированный V6, который с нуля до “сотни“ разгоняется за 5,7 секунд. До современных разработок, вроде Tesla, не дотягивает, но этого для ловли негодяев на американских дорогах вполне достаточно.

Chevrolet Caprice - самый быстрый


“Максималка“ данной модели — 250 км / час. В основном правоохранителям дают “Капризы“ четвертого поколения. У всех автомобилей этой “масти“ под капотом V8 с объемом от 4,3- до 5,7 литров. Разгоняются Chevrolet Caprice не как Police Interceptor, но если уже сел на хвост, то уйти не получится.

Dodge Charger - лучший “тормоз“


Тормозной путь при скорости 100 км / час у Dodge Charger занимает 37,5 метров. Следует признать, что это довольно много, но все же это лучшее, что есть у американцев.

У преступников нет никаких шансов, если эти железны скакуны сели им на хвост. Также издание "Комментарии" расскажет о невероятных автомобилях для сильных мира сего.


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