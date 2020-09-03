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Сделано под заказ: невероятные автомобили для сильных мира сего

Пять автомобилей, которые существуют в единственном экземпляре

сегодня, 16:17
Автор:

Павел Зинченко

Ми каждый день видим на дорогах наших городов сотни и тысячи автомобилей самых разнообразных моделей. Многие из них не особо отличаются друг от друга. Но есть в мире автомобилей уникальные модели, которые в единственном экземпляре создавались для сильных мира сего. Настало время расширить свой кругозор и узнать побольше о нескольких машинках для богатеньких. О них нам расскажет ресурс 2Drive.

McLaren X1

Сделано под заказ: невероятные автомобили для сильных мира сего

Этот автомобиль создавался для неизвестного клиента, который хотел заполучить эксклюзивное и по-настоящему уникальное средство передвижения. McLaren X1 в единственном экземпляре показали широкой публике в 2012 году на Конкурсе Элегантности в Пэббл-Бич. Ходят слухи, что таинственный заказчик не пожалел для этого автомобиля шести миллионов долларов.

Ferrari SP12 EC


Этот Ferrari появился на свет благодаря британскому коллекционеру Эрику Клэптону. Для этого он обратился в ателье Pininfarina. Новый автомобиль создавался на основе 2-дверного Ferrari 458 Italia с движком мощностью 570 лошадиных сил. Авто также отличается оригинальным экстерьером.

Jaguar Pirana


Этот автомобиль заказал издатель британской газеты Telegraph Джона Энсти. Заказчик захотел, чтобы внешне автомобиль выглядел как Bertone, но с движком от Jaguar E-Type объёмом 4,2 литра. Разумеется, заказчик также хотел, чтобы автомобиль был максимально удобным в управлении и безопасным. К тому же в этот автомобиль были интегрированы все возможный технологии того времени. В результате перед широкой публикой в 1967 году возник настоящий шедевр.

Bugatti Vision Gran Turismo


Прототип гиперкара Vision Gran Turismo создавался для гоночного симулятора Gran Turismo 6. Затем компания Bugatti захотела реализовать его для Франкфуртского автосалона. Автомобиль полноприводной и может развивать скорость до 400 км\ч.

BMW-Glas 3000 V8 Fastback


Когда BMW в сотрудничестве с компанией Glas вывела на рынок 389 автомобилей 3000 V8, из одного из них известный дизайнер Пьетро Фруа сделал эксклюзивный фастбэк BMW-Glas 3000 V8. Автомобиль несколько раз выставлялся на автосалонах, где и отыскал своего владельца.

Эти автомобили впечатляют. Их владельцам можно только позавидовать. Также издание "Комментарии" расскажет о самых крутых автомобилях, которые получили свое название в честь животных.


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