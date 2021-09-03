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Транспорт становится все экологичнее: в Украине зарегистрировали необычную Тойоту (ФОТО)

В Украине государственные номера присвоено первой машине, которая работает на водородном двигателе

сегодня, 12:34
Автор:

Лилия Боровая

Транспорт становится все экологичнее: в Украине зарегистрировали необычную Тойоту (ФОТО)

Водородные авто, фото из открытых источников

В Украине впервые сертифицирована и получила государственные номера водородная машина. Об этом сообщил президент Украинского Водородного совета и председатель Общественного совета Госэнергоэффективности Александр Репкин.

Первопроходцем среди таких авто в Украине стала Toyota Mirai. Данную модель машины на термоэлектрическом генераторе с водородным двигателем еще в 2018 году запустили в серийное производство в Японии.

Сам президент Украинского Водородного совета в соцсетях отметил, что регистрацию в Украине авто на водородном двигателе поставил за цель еще два года назад, но имел немало проблем с процессом сертификации необычного для наших мест транспорта.

Теперь, когда создан алгоритм такой процедуры и урегулированы спорные моменты, Александр Репкин уверяет, что сертификация водных авто в Украине будет занимать максимум три дня. Однако, прежде чем по стране начнут массово ездить максимально "зеленые авто", стоит позаботиться об их заправке.

Транспорт становится все экологичнее: в Украине зарегистрировали необычную Тойоту (ФОТО) - фото 2

"Теперь дело за постепенным развитием инфраструктуры для водородного транспорта, ведь водород — это экологическое топливо не только для авто, но и для поездов и самолетов. Среди первых наших шагов будет сертификация еще одного автомобиля и создание первой водородной заправки в Украине", — поделился планами председатель Общественного совета Госэнергоэффективности.

Александр Репкин не только работает над продвижением идеи распространения водного транспорта по Украине, но и заявляет о значительном потенциале страны как поставщика водорода в разные страны мира, ведь именно за максимально экологичными автомобилями спрос и будущее.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Германии прошли испытания   опытного образца самолета Flying-V, заправляют НЕ керосином, а жидким водородом.


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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4631225240273166&id=100001572071173
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