Транспорт становится все экологичнее: в Украине зарегистрировали необычную Тойоту (ФОТО)

Водородные авто, фото из открытых источников

В Украине впервые сертифицирована и получила государственные номера водородная машина. Об этом сообщил президент Украинского Водородного совета и председатель Общественного совета Госэнергоэффективности Александр Репкин.

Первопроходцем среди таких авто в Украине стала Toyota Mirai. Данную модель машины на термоэлектрическом генераторе с водородным двигателем еще в 2018 году запустили в серийное производство в Японии.

Сам президент Украинского Водородного совета в соцсетях отметил, что регистрацию в Украине авто на водородном двигателе поставил за цель еще два года назад, но имел немало проблем с процессом сертификации необычного для наших мест транспорта.

Теперь, когда создан алгоритм такой процедуры и урегулированы спорные моменты, Александр Репкин уверяет, что сертификация водных авто в Украине будет занимать максимум три дня. Однако, прежде чем по стране начнут массово ездить максимально "зеленые авто", стоит позаботиться об их заправке.







"Теперь дело за постепенным развитием инфраструктуры для водородного транспорта, ведь водород — это экологическое топливо не только для авто, но и для поездов и самолетов. Среди первых наших шагов будет сертификация еще одного автомобиля и создание первой водородной заправки в Украине", — поделился планами председатель Общественного совета Госэнергоэффективности.

Александр Репкин не только работает над продвижением идеи распространения водного транспорта по Украине, но и заявляет о значительном потенциале страны как поставщика водорода в разные страны мира, ведь именно за максимально экологичными автомобилями спрос и будущее.

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