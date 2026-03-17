Торможение двигателем на автомате: как сэкономить горючее и сохранить тормоза

Многие водители сомневаются, можно ли тормозить двигателем на автомобиле с автоматической коробкой передач. На самом деле это не только возможно, но и происходит почти автоматически, что уменьшает расход топлива и предохраняет тормозную систему от быстрого износа.

Для использования приёма достаточно отпустить педаль газа. Автомобиль постепенно замедляется, а автоматическая трансмиссия сама переключается на более низкие передачи. Такой метод удобен при подъезде к светофорам, перекресткам или другим местам, где нужно плавно сбавлять скорость. Кроме того, это значительно снижает нагрузку на тормозные колодки и диски.

Во время торможения двигателем горючее не подается в камеру сгорания, что гарантирует дополнительную экономию. Во многих современных авто автомат предлагает мануальный режим, где водитель может самостоятельно выбирать более низкую передачу, усиливая эффект торможения.

Для более старых моделей существуют режимы 1, 2 или 3, которые ограничивают диапазон передач и не позволяют авто разгоняться. В современных гибридах и электромобилях предусмотрен режим B: после его активации машина интенсивнее тормозит при отпуске газа, а высвободившаяся кинетическая энергия идет на подзарядку аккумулятора.

Эта простая техника повышает безопасность на горных дорогах и во время длинных спусков, экономит топливо и продлевает ресурс тормозной системы. Автовладельцам стоит научиться использовать торможение двигателем – это эффективно, безопасно и доступно каждому, даже на автомате.

