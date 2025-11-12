ТОП-5 самых популярных марок авто: какие электромобили покупали украинцы в октябре

В октябре 2025 года в Украине было приобретено около 10,5 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это на 145% превышает показатель октября прошлого года.

Автомобиль Volkswagen ID.Unyx. Фото: из открытых источников

Подавляющее большинство реализуемых за месяц электромобилей составляли легковушки – 10221 единиц. Из них 2406 автомобилей были новыми (148%), а 7815 – подержанными (147%). Об этом сообщает аналитический портал УкрАвтопрома.

Из 274 приобретенных в Украине коммерческих электромобилей новыми были 46 (в октябре 2024 года таких из 153 единиц было 17).

Названы также ТОП-5 новых электромобилей месяца в Украине :

1. VOLKSWAGEN ID.Unyx – приобретено 441 авто;

2. BYD Song Plus EV – 387 единицы;

3. BYD Leopard 3 – 261 авто;

4. ZEEKR 7X – 169 автомобилей;

5. BYD Sea Lion 07 – 149 единиц.

Среди импортируемых электромобилей с пробегом лидируют :

1. TESLA Model Y – 942 единицы;

2. TESLA Model 3 – 862 авто;

3. NISSAN Leaf – 697 единиц;

4. KIA Niro EV – 490 автомобилей;

5. RENAULT Zoe – 351 авто.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", в Украине в прошлом году наблюдался повышенный спрос на китайские автомобили, среди них более 80% составляли электромобили. Из новых китайских моделей, которые пользовались наибольшим спросом в Украине в 2024 году, лидером стал Volkswagen ID.4. Всего в прошлом году украинцы приобрели около 14,4 тысяч новых легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 18% больше по сравнению с предыдущим годом. Ранее издание "Комментарии" назвало топ-10 стран , откуда завозят в Украину электромобили. Большинство новых машин было импортировано из Китая. Покупали авто также в Японии, Бельгии, Германии и Великобритании.