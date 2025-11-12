ТОП-5 самых популярных марок авто: какие электромобили покупали украинцы в октябре

Рубрики
Маламура Сергій
В октябре 2025 года в Украине было приобретено около 10,5 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это на 145% превышает показатель октября прошлого года.
Автомобиль Volkswagen ID.Unyx. Фото: из открытых источников
Подавляющее большинство реализуемых за месяц электромобилей составляли легковушки – 10221 единиц. Из них 2406 автомобилей были новыми (148%), а 7815 – подержанными (147%). Об этом сообщает аналитический портал УкрАвтопрома.
Из 274 приобретенных в Украине коммерческих электромобилей новыми были 46 (в октябре 2024 года таких из 153 единиц было 17).
Названы также ТОП-5 новых электромобилей месяца в Украине :
1. VOLKSWAGEN ID.Unyx – приобретено 441 авто;
2. BYD Song Plus EV – 387 единицы;
3. BYD Leopard 3 – 261 авто;
4. ZEEKR 7X – 169 автомобилей;
5. BYD Sea Lion 07 – 149 единиц.
Среди импортируемых электромобилей с пробегом лидируют :
1. TESLA Model Y – 942 единицы;
2. TESLA Model 3 – 862 авто;
3. NISSAN Leaf – 697 единиц;
4. KIA Niro EV – 490 автомобилей;
5. RENAULT Zoe – 351 авто.