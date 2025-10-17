logo

ТОП-5 самых быстрых автомобилей в мире


ТОП-5 самых быстрых автомобилей в мире

В 2025 году электрический автомобиль стал самым быстрым в мире и побил рекорд бензинового суперкара.

17 октября 2025

Slava Kot

Первый в мире моторизованный автомобиль Benz Patent-Motorwagen в 1885 году разгонялся до 16 км/ч. Однако сегодня существуют машины, способные двигаться в 30 раз быстрее. Портал "Комментарии" собрал пятерку самых быстрых автомобилей в истории.

ТОП-5 самых быстрых автомобилей в мире

Самый быстрый автомобиль в мире Yangwang U9 Xtreme. Фото из открытых источников

5. Hennessey Venom F5 – 438 км/ч

ТОП-5 самых быстрых автомобилей в мире - фото 2

Американский суперкар Hennessey Venom F5 поражает не только дизайном, но и мощностью. Его 6,6-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом развивает 1817 л.с. Автомобиль ускоряется до 100 км/ч всего за 2,6 секунды, а максимальная скорость достигает 438 км/ч. Производитель заявляет, что стремится побить собственный рекорд и превысить отметку в 480 км/ч.

4. Koenigsegg Agera RS – 447 км/ч

ТОП-5 самых быстрых автомобилей в мире - фото 2

Шведский Koenigsegg Agera RS установил мировой рекорд в 2017 году, когда разогнался до 447 км/ч на закрытой трассе в Неваде. Его 5,0-литровый двигатель V8, работавший на топливе E85, выдавал 1360 л.с. Кроме этого, автомобиль показал лучший результат ускорения от 0 до 400 км/ч – всего за 33,2 секунды.

3. SSC Tuatara – 455 км/ч

ТОП-5 самых быстрых автомобилей в мире - фото 2

Американский гиперкар SSC Tuatara во время первой попытки в 2020 году якобы разогнался до скорости 508 км/ч. Однако при подсчете произошла ошибка GPS, поэтому результат не был учтен. Однако в 2022 году автомобиль SSC Tuatara официально показал результат 455 км/ч., что позволило ему стать одним из самых быстрых автомобилей в мире.

2. Bugatti Chiron Super Sport – 490 км/ч

ТОП-5 самых быстрых автомобилей в мире - фото 2

Легендарная французская компания Bugatti в 2019 году снова подняла планку. Пилот Энди Уоллес достиг на трассе в Германии 490 км/ч, управляя модифицированным Chiron Super Sport. Под капотом находился 8,0-литровый двигатель W16 с четырьмя турбинами и мощностью 1600 л.с. А специальные шины Michelin Pilot Sport Cup 2 обеспечили устойчивость на таких экстремальных скоростях.

1. Yangwang U9 Xtreme – 496 км/ч

ТОП-5 самых быстрых автомобилей в мире - фото 2

Новый рекорд самого быстрого автомобиля принадлежит электрокару Yangwang U9 Xtreme. В сентябре 2025 года Yangwang U9 Xtreme от компании BYD разогнался до 496 км/ч во время тестов в Германии и стал самым быстрым в мире серийным автомобилем. Гиперкар оборудован четырьмя электродвигателями общей мощностью 3000 л.с. и работает на системе 1200 В. Всего будет выпущено 30 экземпляров по цене от 236 000 долларов.

Бонус: Thrust SSC – 1228 км/ч

ТОП-5 самых быстрых автомобилей в мире - фото 2

Хотя этот реактивный болид не предназначен для дорог, он остается абсолютным рекордсменом по скорости. 15 октября 1997 года британский Thrust SSC стал первым автомобилем, преодолевшим звуковой барьер, разогнавшись до рекордных 1228 км/ч.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 5 самых быстрых самолетах в истории.

Также "Комментарии" писали о 10 самых дорогих автомобилях мира.



