Топ-5 ловушек для будущих водителей: где чаще всего спотыкаются на экзамене

Будущие водители при сдаче теоретического экзамена часто совершают типичные ошибки, которые могут стать препятствием к получению прав. Специалисты Главный сервисный центр МВД проанализировали результаты тестирований и составили топ-5 тем, на которых кандидаты ошибаются чаще всего.

Получение водительского удостоверения. Фото: из открытых источников

Больше всего трудностей вызывают жесты регулятора. Кандидаты путают сигналы, неправильно определяют разрешенные направления движения или забывают, что приоритет всегда по сигналам регулятора, а не по дорожным знакам или светофорам.

Проезд нерегулируемых перекрестков тоже является проблемой. Чаще водители нарушают правило "помехи справа", путаются с очередностью проезда и не учитывают трамвайные пути или второстепенные дороги.

На круговых перекрестках ошибки связаны с неправильным выбором полосы и неверным определением приоритета движения с учетом установленных знаков.

Дорожная разметка – еще одно "слабое звено". Кандидаты неправильно трактуют сплошные линии, стоп-линии и соединение стрелок с дорожными знаками, что может привести к аварийной ситуации в реальной жизни.

Также много ошибок касается медицинской помощи: кандидаты не знают, как правильно останавливать кровотечения, оказывать помощь при ожогах или переломах и выполнять сердечно-легочную реанимацию, включая соотношение вдохов и нажатий.

Теоретический экзамен длится 20 минут, состоит из 20 вопросов и допускает не более двух ошибок. При неудаче повторная попытка возможна через 10 дней.

"Советим будущим водителям не ограничиваться механическим заучиванием ответов, а основательно понимать логику ПДД и принципы медицинской помощи. Это поможет не только сдать экзамен, но и действовать правильно на дороге", — подытожили в Главном сервисном центре МВД.

Читайте также на портале "Комментарии" – пять "сигналов тревоги": когда автомобиль требует немедленной диагностики.



