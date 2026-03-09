logo_ukra

Топ-5 пасток для майбутніх водіїв: де найчастіше спотикаються на іспиті

Жести регулювальника, кругові рухи та домедична допомога – найпоширеніші помилки кандидатів на права

9 березня 2026, 16:40
Майбутні водії під час складання теоретичного іспиту часто роблять типові помилки, які можуть стати перешкодою до отримання прав. Фахівці Головний сервісний центр МВС проаналізували результати тестувань та склали топ-5 тем, у яких кандидати помиляються найчастіше.

Топ-5 пасток для майбутніх водіїв: де найчастіше спотикаються на іспиті

Отримання посвідчення водія. Фото: з відкритих джерел

Найбільше труднощів викликають жести регулювальника. Кандидати плутають сигнали, неправильно визначають дозволені напрямки руху або забувають, що пріоритет завжди за сигналами регулювальника, а не за дорожніми знаками чи світлофорами.

Проїзд нерегульованих перехресть також є проблемою. Найчастіше водії порушують правило "перешкоди справа", плутаються з черговістю проїзду та не враховують трамвайні колії чи другорядні дороги.

На кругових перехрестях помилки пов’язані з неправильним вибором смуги та невірним визначенням пріоритету руху з урахуванням встановлених знаків.

Дорожня розмітка – ще одна "слабка ланка". Кандидати неправильно трактують суцільні лінії, стоп-лінії та поєднання стрілок із дорожніми знаками, що може призвести до аварійної ситуації в реальному житті.

Також багато помилок стосується домедичної допомоги: кандидати не знають, як правильно зупиняти кровотечі, надавати допомогу при опіках чи переломах та виконувати серцево-легеневу реанімацію, включно зі співвідношенням вдихів і натискань.

Теоретичний іспит триває 20 хвилин, складається з 20 запитань і допускає не більше двох помилок. У разі невдачі повторна спроба можлива через 10 днів.

"Радимо майбутнім водіям не обмежуватися механічним заучуванням відповідей, а ґрунтовно розуміти логіку ПДР та принципи домедичної допомоги. Це допоможе не лише скласти іспит, а й діяти правильно на дорозі", — підсумували у Головному сервісному центрі МВС.

Читайте також на порталі "Коментарі" — п’ять "сигналів тривоги": коли автомобіль просить негайної діагностики.




Джерело: https://hsc.gov.ua/2025/12/18/p-yat-tipovih-pomilok-yakih-najchastishe-pripuskayutsya-na-teoretichnomu-ispiti/
