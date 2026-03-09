Топ-5 пасток для майбутніх водіїв: де найчастіше спотикаються на іспиті

Рубрики
Кравцев Сергей
Майбутні водії під час складання теоретичного іспиту часто роблять типові помилки, які можуть стати перешкодою до отримання прав. Фахівці Головний сервісний центр МВС проаналізували результати тестувань та склали топ-5 тем, у яких кандидати помиляються найчастіше.
Отримання посвідчення водія. Фото: з відкритих джерел
Найбільше труднощів викликають жести регулювальника. Кандидати плутають сигнали, неправильно визначають дозволені напрямки руху або забувають, що пріоритет завжди за сигналами регулювальника, а не за дорожніми знаками чи світлофорами.
Проїзд нерегульованих перехресть також є проблемою. Найчастіше водії порушують правило "перешкоди справа", плутаються з черговістю проїзду та не враховують трамвайні колії чи другорядні дороги.
На кругових перехрестях помилки пов’язані з неправильним вибором смуги та невірним визначенням пріоритету руху з урахуванням встановлених знаків.
Дорожня розмітка – ще одна "слабка ланка". Кандидати неправильно трактують суцільні лінії, стоп-лінії та поєднання стрілок із дорожніми знаками, що може призвести до аварійної ситуації в реальному житті.
Також багато помилок стосується домедичної допомоги: кандидати не знають, як правильно зупиняти кровотечі, надавати допомогу при опіках чи переломах та виконувати серцево-легеневу реанімацію, включно зі співвідношенням вдихів і натискань.
Теоретичний іспит триває 20 хвилин, складається з 20 запитань і допускає не більше двох помилок. У разі невдачі повторна спроба можлива через 10 днів.
