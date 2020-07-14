Топ-5 автомобилей из коллекции сэра Пола Маккартни

Все мы любим шикарные автомобили. Многие мужчины долгие годы копят на автомобиль, который выделял бы их среди других автолюбителей, а также соответствовал их внутреннему миру. Но тем, кто сумел добиться больших успехов, в том числе в плане финансового благополучия, одного автомобиля бывает мало и они собирают целые коллекции. Сегодня мы поговорим о пяти лучших автомобилях из коллекции сэра Пола Маккартни. Нам расскажет о них ресурс mport

Aston Martin DB5 1964-го





Одним из самых известных автомобилей Маккартни стал Aston Martin DB5. Эту машину певец заказал в 1964 за 4000 фунтов стерлингов. Автомобиль имел черный кожаный салон и сделанный на заказ проигрыватель Philips Auto-Mignon. Эта машина прослужида артисту до 1970 года.

Aston Martin DB6 1966-го





В 1966 коллекцию Маккартни пополнил еще один Aston Martin - с увеличенным объемом багажника, удлиненным кузовом и двигателем на 282 лошадиных сил. Также музыкант собственными руками установил катушечный магнитофон, на который он записал первую версию трека Hey Jude.

Lamborghini 400 GT (2+2) 1967-го

Второй автомобиль Lamborghini должен был стать семейным спорткаром. Мощность двигателя давала возможность разгоняться до 249 км/ч. Всего было произведено 247 экземпляров. Четыре попали в Великобританию. Маккартни стал счастливым владельцем одного из них. Ford Bronco 1989-го

В 2007 году Маккартни стал встречаться с Нэнси Шевелл, которой посчастливилось стать его женой. В 2008 они отправились в совместное путешествие на Ford Bronco 1989-го, и видимо, у внедорожника есть какие-то магические свойства - они с Нэнси все еще вместе. А вот куда подевалась машина - неизвестно. Chevrolet C5 Corvette 2003-го

Переехав в Беверли-Хиллз, Маккартни решил обзавестить звездным автомобилем. Его выбор остановился на Chevrolet C5 Corvette, двухместном 345-сильном масл-каре со складной крышей. Такой коллекцией в самом деле можно гордиться. Тем более, что это еще далеко не весь автопарк сэра Пола. Также издание "Комментарии" расскажет, какую музыку нельзя слушать в автомобиле

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