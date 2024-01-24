ТОП-10 автомобилей, которые можно выгодно продать: не теряют цены через 5 лет

Наиболее выгодно продавать через 5 лет использования спортивные автомобили и внедорожники. А вот больше всего теряют в цене электромобили. Об этом свидетельствует масштабное исследование iSeeCars, проанализировавшее 1,1 млн проданных автомобилей в 2022 и 2023 годах.



Меньше всего теряет в цене Porsche 911. Фото из открытых источников

За 5 лет эксплуатации в среднем автомобили теряют 38,8% стоимости, в то время как у электромобилей эти цифры составляют почти половину стоимости авто – 49,1%.

Самые выгодные авто для перепродажи после 5 лет

Меньше всего в цене теряют спортивные автомобили. Наиболее выгодным для перепродажи после 5 лет стал Porsche 911, цена которого снизилась на 9%. На втором месте по ликвидности автомобилей оказался Porsche 718 Cayman – 17%. А тройку лидеров по наиболее выгодным автомобилям для продажи замыкает Toyota Tacoma 20%.

ТОП-10 авто в возрасте 5 лет, которые меньше всего теряют в цене:

— Porsche 911 (coupe) – 9.3%

— Porsche 718 Cayman – 17.6%

— Toyota Tacoma – 20.4%

— Jeep Wrangler/Wrangler Unlimited – 20.8%

— Honda Civic (sedan/hatchback) – 21.5%

— Subaru BRZ – 23.4%

— Chevrolet Camaro – 24.2%

— Toyota C-HR – 24.4%

— Subaru Crosstrek – 24.5%

— Toyota Corolla – 24.5%

Аналитик iSeeCars Карл Брауэр объясняет, что до сих пор продолжается ограниченное производство автомобилей из-за пандемии коронавируса. Авто 2020-2022 годов еще не успели переместиться на рынок подержанных, поэтому существует нехватка автомобилей, что означает сохранение высокой цены на них.

В то же время, среди автомобилей, наиболее потерявших в цене за последние 5 лет оказались седаны Maserati Quattroporte – 64,5%, а также BMW 7 Series – 61.8% Среди электромобилей больше всего в цене потеряла Tesla Model S – 55,5%.

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