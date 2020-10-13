Tesla снижает цены на электромобили Model S

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Татьяна Веремеева
Компания Tesla снизила цену своего седана Model S "Long
Range" на 4% в Соединенных Штатах. Об этом со ссылкой на заявление компании
сообщает Reuters. Это заявление появилось сегодня, спустя
несколько дней после того, как производитель электромобилей сообщил о рекордных
квартальных поставках.
Tesla снизила цену на электромобиль с 74,99 тыс. долл. до
71,99 тыс. долл. в США. Стартовую цену Model S также снижена в Китае – на 3%. Ранее
в этом месяце Tesla снизила стартовую цену своих седанов китайского производства
Model 3 примерно на 8% – до 36,8 тыс. долларов.
Tesla заявила, что поставила 139 300 автомобилей в
третьем квартале, что является рекордом за все время существования компании. В
то же время акции компании резко упали, поскольку некоторые аналитики
сомневались, что Tesla сможет достичь своей амбициозной цели к концу года.
Ранее "Комментарии" писали, что ежеквартальный отчет
Tesla, который должны представить 21 октября, может сделать основателя компании
Илона Маска богаче
еще на 3 млрд долл.
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