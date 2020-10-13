kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 13.10.2020

BTC/USD

11392.54

ETH/USD

380.02

LTC/USD

49.91

НБУ 13.10.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мужчина авто Tesla снижает цены на электромобили Model S
commentss НОВОСТИ Все новости

Tesla снижает цены на электромобили Model S

Tesla снижает цены в США и Китае

сегодня, 18:31
Автор:

Татьяна Веремеева

Компания Tesla снизила цену своего седана Model S "Long Range" на 4% в Соединенных Штатах. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает Reuters. Это заявление появилось сегодня, спустя несколько дней после того, как производитель электромобилей сообщил о рекордных квартальных поставках.

Tesla снижает цены на электромобили Model S

Tesla снизила цену на электромобиль с 74,99 тыс. долл. до 71,99 тыс. долл. в США. Стартовую цену Model S также снижена в Китае – на 3%. Ранее в этом месяце Tesla снизила стартовую цену своих седанов китайского производства Model 3 примерно на 8% – до 36,8 тыс. долларов.

Tesla заявила, что поставила 139 300 автомобилей в третьем квартале, что является рекордом за все время существования компании. В то же время акции компании резко упали, поскольку некоторые аналитики сомневались, что Tesla сможет достичь своей амбициозной цели к концу года.

Ранее "Комментарии" писали, что ежеквартальный отчет Tesla, который должны представить 21 октября, может сделать основателя компании Илона Маска богаче еще на 3 млрд долл.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ