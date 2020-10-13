Tesla снижает цены на электромобили Model S

Компания Tesla снизила цену своего седана Model S "Long Range" на 4% в Соединенных Штатах. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает Reuters. Это заявление появилось сегодня, спустя несколько дней после того, как производитель электромобилей сообщил о рекордных квартальных поставках.



Tesla снизила цену на электромобиль с 74,99 тыс. долл. до 71,99 тыс. долл. в США. Стартовую цену Model S также снижена в Китае – на 3%. Ранее в этом месяце Tesla снизила стартовую цену своих седанов китайского производства Model 3 примерно на 8% – до 36,8 тыс. долларов.

Tesla заявила, что поставила 139 300 автомобилей в третьем квартале, что является рекордом за все время существования компании. В то же время акции компании резко упали, поскольку некоторые аналитики сомневались, что Tesla сможет достичь своей амбициозной цели к концу года.

Ранее "Комментарии" писали, что ежеквартальный отчет Tesla, который должны представить 21 октября, может сделать основателя компании Илона Маска богаче еще на 3 млрд долл.

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