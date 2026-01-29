logo

Главная Новости Мужчина авто Tesla отказывается от электрокаров, сделавших ее известной: Маск рассказал, что теперь будут производить
НОВОСТИ Все новости

Tesla отказывается от электрокаров, сделавших ее известной: Маск рассказал, что теперь будут производить

Tesla приостановит производство Model S и Model X в 2026 году. Илон Маск объяснил решение ставкой на роботов Optimus.

29 января 2026, 10:33
Автор:
avatar

Slava Kot

Компания Tesla готовится закрыть целую эпоху в своей истории. Электромобили модели Model S и Model X, сделавшие бренд Илона Маска всемирно известным, скоро исчезнут с конвейера. Об этом Маск сообщил во время онлайн-встречи с акционерами, отметив, что производство прекратится во втором квартале 2026 года.

Tesla отказывается от электрокаров, сделавших ее известной: Маск рассказал, что теперь будут производить

Tesla прекратят выпускать Model S и Model X. Фото: Tesla

Илон Маск рассказал, что компания Tesla сознательно отказывается от знаковых моделей электрокаров в пользу автономии.

"Пора фактически завершить программы Model S и X почетным увольнением. Мы действительно двигаемся к будущему, которое базируется на автономии", — сказал генеральный директор Tesla.

Маск назвал решение "печальным моментом", однако заверил, что владельцы Model S и Model X не останутся без поддержки, а Tesla продолжит выпуск запчастей и программные обновления для уже проданных авто.

Причин такого шага несколько. Во-первых, обеим моделям Tesla уже более десяти лет. Несмотря на несколько обновлений, радикальное переосмысление Model S и Model X так и не произошло. Во-вторых, резко упал спрос именно на эти модели. Если в 2024 году Tesla продала около 32 тысяч автомобилей Model S и Model X, то в 2025-м показатель составил всего 19 тысяч. Покупатели все чаще выбирают более доступные и современные электрокары Tesla, в частности модели Model 3 и Model Y.

Кроме того, еще одним фактором стала стратегическая ставка Маска на роботах-андроидах Optimus. Именно на заводе во Фримонте, где сейчас производят Model S и Model X, Tesla планирует масштабировать выпуск гуманоидных роботов.

Model S, представленный в 2012 году, установил в свое время новые стандарты запаса хода и технологичности, а Model X в 2015 году закрепил успех бренда в премиальном сегменте. Их снятие с производства символизирует изменение приоритетов Tesla от электрокаров к автономным системам и робототехнике.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Маска, что уже в 2027 году компании начнут продавать гуманоидных роботов, которые смогут выполнять практически любые задачи.

Также "Комментарии" писали, что Илон Маск прогнозирует конец эры смартфонов: что заменит телефоны в будущем.



Источник: https://www.motor1.com/news/785771/tesla-model-s-and-model-x-dead/
