Tesla начнет производство недорого электромобиля - за сколько его можно будет купить

Компания бизнесмена Илона Маска Tesla работает над разработкой нового автомобиля, которой будет стоить гораздо дешевле всех предыдущих моделей. Об этом сообщает сайт Motor Media Review.

Tesla создаст дешевый автомобиль эконом-класса - его цена. Фото: infocar.ua

По словам Маска, экономный автомобиль сможет еще больше укрепить позиции компании на рынке электромобилей. Такое решение сможет вывести Tesla на новые высоты.

Сначала компания планировала продавать новые автомобили только в Китае, но впоследствии было принято решение, что машину должен увидеть весь мир.

Отмечается, что примерная стоимость автомобиля составит 25 000 долларов. Это на 13 000 долларов меньше, чем стоит самая дешевая на данный момент модель компании — Model 3. Если перевести на украинскую национальную валюту, стоимость машины составит 695 000 гривен.

Напомним, что этот год подарит Украине много автомобильных новинок. Причем машины, которые будут дебютировать в 2021-м можно смело назвать космическими и интересными. Список автомобилей, которые вы сможете увидеть в автосалонах уже в ближайшее время можно посмотреть в нашем материале.

Ранее сообщалось, что компания Apple также планирует удивить своих потребителей и создать современный электрокар. Уже стало известно, как он будет выглядеть и какими основными характеристиками обладать. Подробнее об этом можно прочитать на нашем сайте.

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