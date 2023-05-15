Tesla будет отслеживать в реальном времени насколько водитель сонный

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на insideevs.

Tesla усиливает мониторинг состояния водителя в автомобиле. Фото из открытых источников

В издании напомнили, что в 2021 году Tesla презентовала камеру в салоне. Который служит для мониторинга движений глаз водителя, который должен следить за дорогой, а не пользоваться ручным устройством.

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Тогда же, автопроизводитель усовершенствовал и наказание за отвлечение внимания за рулем, отключив возможность пользоваться автопилотом, для водителей, которые пренебрегают безопасностью и могут отвлекаться на другие дела, управляя транспортным средством.

В то же время вопрос концентрации внимания водителя в автомобиле в текущем году решили осовременить. Как сообщается в издании, по словам хакера Tesla Грина, автопроизводитель теперь отслеживает такие вещи, как зевота и моргание.

Похоже, что Tesla планирует значительное усиление мониторинга водителей (с помощью камер). Сейчас они отслеживают дополнительные вещи, например, сколько раз водитель зевал в последнее время, сколько раз моргал и как долго он наклонялся. Все это для того, чтобы вычислить, как водитель сонный", — отметил хакер в Twitter.

Как писали "Комментарии", – каждый пятый автомобиль, проданный в 2023 году, будет электрическим . В Европе продажи электромобилей увеличились более чем на 15% в 2022 году. В 2022 году 14% всех проданных новых автомобилей были электрическими по сравнению с 9% в 2021 году и менее 5% в 2020 году.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – в Нижнем Новгороде в России взорвали автомобиль Audi Q7, в котором сидел российский писатель и так называемый "заместитель командира батальона "спецназа" группировки "ДНР" по работе с личным составом Захар Прилепин .

Напомним, "Комментарии" писали, — Южная Корея запретила экспорт оборудования и автомобилей в РФ и РБ. Корея запретила экспорт оборудования и автомобилей в Россию и Беларусь, поскольку опасается его использования в военных целях.