Стало известно, кто лучше водит машину - женщины или мужчины

Споры, кто лучше водит машину, продолжаются много лет. Однако британские ученые провели эксперимент и нашли ответ на этот вопрос.



Информация для водителей: кто лучше водит машину - женщины или мужчины. Фото: motorglobe.org

Оказывается, на скорость реакции водителя влияет ряд факторов, не только гендер. А представители двух полов имеют совершенно разные стили вождения, которые нельзя сравнить. Например, у женщин быстро срабатывает реакция. Леди оперативно включаются в сложные ситуации на дороге. Их реакция срабатывала на 0,69 секунды быстрее, чем у мужчин. Если леди видели препятствия — тормозили значительно раньше.

Однако ученые исследовали еще несколько факторов, от которых зависит стиль вождения.

Интересно, что лица, которые выпили кофе реагируют на опасность быстрее других людей. Любители кофе тормозили на 23,92 метра раньше всех водителей.

Еще один важный фактор, который влияет на водителя — музыка. Те, кто слушали рэп, начинали тормозить на 15,49 метра раньше всех остальных участников эксперимента.

Также очень осторожными на дорогах оказались водители-родители. Они максимально контролировали ситуацию на дороге, быстро реагировали на препятствия и при торможении ни проезжали лишние 13-14 метров.

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