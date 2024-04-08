Спрос на импортные подержанные автомобили в Украине растет: какие самые популярные марки

Статистика от Ассоциации "Укравтопром" указывает на значительный рост спроса на подержанные автомобили, импортируемые из-за границы. За последний месяц, зафиксирована регистрация более 21 тысячи таких транспортных средств, что почти на 50% превышает показатели марта 2023 года.

Спрос на б/у авто растет - какие самые популярные марки

Значимость бензиновых автомобилей остается непоколебимой на этом рынке, они составляют почти половину всех импортируемых автомобилей (48%). Следом идут дизельные модели с долей в 25%, электромобили, получившие 16% рынка, автомобили с газобаллонным оборудованием (ГБО) – 6% и гибридные автомобили – 5%.

В марте 2024 года Volkswagen Golf возглавил список регистраций среди импортируемых подержанных автомобилей, свидетельствуя об устойчивой популярности этой модели среди украинских водителей. В ТОП-10 самых популярных моделей вошли также Renault Megane, Skoda Octavia и Nissan Leaf, подчеркивая растущую заинтересованность в многообразии марок и типах транспортных средств.

Средний возраст подержанных автомобилей, зарегистрированных в Украине в марте, составил 9,4 года. Это свидетельствует о том, что украинцы предпочитают не только новые автомобили, но и качественные подержанные машины, которые могут служить надежными спутниками на дорогах страны.

Общее количество подержанных легковых автомобилей, прошедших свою первую регистрацию в Украине с начала года, достигло 55,5 тысяч единиц. Это на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что подтверждает общий тренд роста интереса к подержанным автомобилям среди украинского населения.

Напомним, что рынок подержанных автомобилей в Европе продолжает демонстрировать заметный рост. Люди все чаще обращают внимание на сегмент б/у авто, ведомые не только ценовыми преимуществами, но и широким выбором моделей. В этой статье мы рассмотрим ведущие платформы Европы, специализирующиеся на продаже подержанных автомобилей, оценим их особенности и предпочтения для потребителей.