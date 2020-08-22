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Skoda опубликовала изображение своего нового кроссовера

Enyaq оснастят цифровой приборной панелью, двухспицевым рулевым колесом и 13-дюймовым дисплеем для мультимедийной системы

сегодня, 15:14
Автор:

Павел Зинченко

Официальная презентация электромобиля Skoda Enyaq состоится 1 сентября в Праге. Об этом сообщает издание Avtotachki.

Компания Skoda опубликовала новые тизеры кроссовера Enyaq, который станет первым полностью электрическим внедорожником чешской марки. На дизайнерских эскизах автомобиля изображена оптика будущей модели, которая будет выполнена в стиле Scala и Kamiq. Как сообщает пресс-служба чешского бренда, при разработке фар и поворотников будущей модели дизайнеры Skoda вдохновились богемным хрусталем.

Skoda опубликовала изображение своего нового кроссовера

Автомобиль получит узкие светодиодные фонари с кристаллами и поворотники с трехмерным дизайном. Что касается экстерьера кроссовера в целом, то в Skoda считают, что он обладает "сбалансированными динамическими пропорциями". Кроме того, в компании заявляют, что габариты новой модели "будут отличаться от внедорожников предыдущей марки". Коэффициент аэродинамического сопротивления электромобиля составляет 0,27. Объем багажного отделения составляет 585 литров.

Судя по опубликованным ранее изображениям. Enyaq получит "закрытую" решетку радиатора, короткие свесы, узкие фары и небольшие воздухозаборники в переднем бампере для охлаждения тормозов. Внутри автомобиль оснастят цифровой приборной панелью, двухспицевым рулевым колесом и 13-дюймовым дисплеем для мультимедийной системы.


Skoda Enyaq будет базироваться на модульной архитектуре MEB, разработанной компанией Volkswagen специально для нового поколения электромобилей. Enyaq будет доступен с задним приводом и двойной трансмиссией. Компания подтвердила, что топовая версия Enyaq сможет проехать около 500 километров на одной зарядке.

Как сообщало издание "Комментарии", автопроизводитель Fiat представил внедорожник с рекордным ускорением.


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