Сэкономить на горючем смогут даже новички: какие 4 правила нужно знать

Автоэксперты уверены, что, изменяя стиль вождения, можно в разы снизить расход топлива и продлить срок службы тормозной системы. Об этом в интервью Interia рассказал польский инженер Филипп Рашевский из Szkoła-Auto.

Экономия топлива. Фото: из открытых источников

"Свободный ход или торможение двигателем, что лучше для ежедневного вождения? Это вопрос, который задают себе многие водители. Ответ действительно зависит от конкретной ситуации, условий, автомобиля и т.д. Инструкторы по вождению советуют, что иногда, особенно во время езды в городе, лучше использовать торможение двигателем, но вне его бывают случаи, когда свободный ход лучше", — объясняет эксперт.

Первое правило экономии: меньше жмите на тормоза. По словам инженера Рашевского, когда водитель сбрасывает газ, двигатель автоматически прекращает подачу топлива. В данный момент бортовой компьютер показывает расход 0,0 л/100 км. Это самый эффективный способ снизить скорость.

Зато движение на нейтральной передаче не столь экономно. Двигатель работает на холостом ходу, потребляя от 0,8 до 1,5 л горючего в час. То есть когда автомобиль просто катится, он все равно тратит горючее.

Второе правило: на трассе и перед светофором используйте торможение двигателем. Просто уберите ногу с педали газа, позволяя автомобилю замедлиться. Это не только экономит горючее, но и уменьшает износ тормозных колодок и дисков.

Третье правило: в городском трафике. Иногда на нейтральной передаче можно прокатиться чуть дальше, чтобы избежать лишнего торможения. Это может быть отличным выходом в ситуациях, когда вы видите, что впереди освобождается дорога. Однако злоупотреблять этим методом не следует.

Четвертое правило: на спусках. Вместо постоянного использования педали тормоза применяйте торможение двигателем. Это предотвращает перегрев тормозных колодок, что критически важно для безопасности на длинных склонах.

Опытные водители комбинируют эти техники, не спеша понижая передачи перед перекрестком, а затем за 50-100 метров до остановки переходят на нейтральную. Это позволяет контролировать скорость, экономить горючее и минимизировать износ.

По подсчетам, водитель, проезжающий 20 000 км в год, может сэкономить от 100 до 200 литров горючего, используя торможение двигателем вместо нейтральной передачи. Кроме того, тормоза в таком случае прослужат вдвое дольше.

Читайте на портале "Комментарии" — водителям нужно готовиться к еще одному штрафу: за что может оштрафовать полиция.



