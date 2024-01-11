Самые красивые ретро-автомобили: футуристический кабриолет, элегантный Chevrolet и стильный Cadillac

По функциональности ретрокары могут уступать современным, однако, с точки зрения эстетики, нынешние автомобили не сравнить с произведениями искусства прошлого.

Обзор самых красивых ретро-авто в мире

"Комментарии" собрали самые красивые автомобили из прошлого.





Bugatti Atlantic





Итальянские автомобили представляют собой идеальное сочетание цены и качества. Несмотря на то, что обычным людям такая роскошь может быть не по карману, итальянские марки на сегодняшний день считаются одними из самых успешных в мире. Bugatti Atlantic — это настоящее произведение искусства. Трудно представить, что когда-то этот автомобиль использовался для повседневных нужд, ведь сегодня он поистине восхищает своей красотой. Особенно уникальны внешние швы, которые остались из-за того, что оригинальный прототип был изготовлен из сплава с высоким содержанием магния. Хотя такое решение не было пригодно для серийного производства, алюминиевые версии Bugatti пошли в серию, сохранив при этом характерные швы, которые делают машину неповторимой. В настоящее время существует всего два работающих экземпляра, каждый из которых стоит более сорока миллионов долларов. Кстати, потомком легендарного Bugatti Veiron был признан самым дорогим автомобилем в мире.





Кабриолет Horch





Этот автомобиль, вероятно, был бы мечтой не только принцесс прошлых лет, но и современных. Кабриолет можно назвать уникальным — всего выпущено пятнадцать экземпляров, каждый из которых собирался вручную. Это делает автомобиль чем-то большим, чем всего лишь средство передвижения; его дизайн больше напоминает футуристическую фантазию. Ограниченное количество моделей объясняется не только сложностью сборки, но и тем, что этот автомобиль был предназначен исключительно для высокопоставленных немецких чиновников.





Chevrolet Corvette





Этот автомобиль был выпущен в 1963 году и полностью перевернул представления о спортивных автомобилях того времени. Первая модель, как и многие другие культовые машины, собиралась вручную и претерпевала множество изменений в процессе разработки. Но настоящим сюрпризом для автолюбителей 60-х была невероятная скорость нового спорткара — 100 километров в час, что было почти недостижимо для того времени. На сегодняшний день существует всего 300 экземпляров Chevrolet Corvette, принадлежащих частным владельцам. Интересно, что судьба двух самых первых моделей остается загадкой, и о их местонахождении ничего неизвестно.





Cadillac DeVille





Этот автомобиль больше напоминает космический корабль, чем земное транспортное средство. Это в основном благодаря двум дизайнерским особенностям: обтекаемому корпусу (что не было характерно для 1950-х годов) и креативному бамперу. Последний создает впечатление чего-то необычного и инопланетного.





Ford Thunderbird





Ford — автомобиль, известный и популярный до сих пор. Мало кто знает, что отец одной из самых богатых автомобильных компаний специально выпускал автомобили низкого качества. Это было сделано не из-за неудачной квалификации; наоборот, господин Форд использовал такой подход, чтобы заработать больше денег. Ford Thunderbird — один из таких примеров, сочетающий плохое качество с идеальным внешним видом.





Mercedes-Benz





Этот шедевр автопрома уже почти восемьдесят лет, и многие сохранившиеся экземпляры все еще находятся в рабочем состоянии. Интересно, что первоначально компания, производившая средства передвижения, называлась просто "Бенс" в честь своего создателя — талантливого, но неудачливого механика. Популярность пришла к нему благодаря его жене, которая проехалась на одном из его странных изобретений и привлекла внимание богатого покупателя. Позднее к автомобилю была добавлена приставка "Mercedes" в честь новорожденной дочери одного из владельцев.





Кабриолет Delahaye





Этот автомобиль больше напоминает произведение искусства Сальвадора Дали, чем реальное транспортное средство. Тем не менее, в 30-е годы он пользовался популярностью в Англии и Америке. Один из экземпляров этой необычной машины принадлежал английской актрисе Диане Дорс.





Ferrari 250 GTO





Несколько лет назад Ferrari считался самым дорогим ретро-автомобилем в мире, но теперь первенство ушло к Bugatti Atlantic. Тем не менее репутация автомобилей Ferrari остается безупречной, и их старые модели остаются предметом коллекционирования. Это подтверждается тем, что с конвейера этого производителя сходили самые дорогие автомобили в мире.