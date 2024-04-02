Рынок новых автомобилей в Украине: что покупали больше всего

В марте 2024 года украинский автомобильный рынок еще раз подтвердил свою стабильную тенденцию к преимуществу практичности и комфорта. По данным Укравтопром, кроссовер RENAULT Duster вновь занял лидирующие позиции, продемонстрировав высокий спрос среди украинцев с 920 проданными единицами.

Кроссоверы заняли семь позиций у ТОП-10 самых популярных моделей, в который также вошли один внедорожник, один лифтбек и один пикап. Эти десять моделей составили почти 42% всех продаж новых легковых автомобилей в марте.

На второй позиции по популярности оказался TOYOTA RAV-4 с 415 проданными единицами, что подтверждает стабильный спрос на автомобили высшего класса. За ним следует KIA Sportage, проданный в количестве 223 единиц, демонстрируя популярность бренда на украинском рынке.

PEUGEOT Landtrek, уникально комбинирующий характеристики пикапа с современным дизайном, занял четвертую позицию с 216 проданными автомобилями. Электрический кроссовер VOLKSWAGEN ID.4 с 207 продажами подчеркнул растущий интерес к экологическим транспортным средствам.

Завершают десятку бестселлеров HYUNDAI Tucson, MAZDA CX-5, TOYOTA Land Cruiser Prado, SKODA Octavia и BYD Song Plus, отражающий широкий спектр преимуществ среди украинских автомобилистов.

Эти данные не только показывают, какие автомобили были самыми популярными в марте, но и отражают более широкие тренды на рынке. Кроссоверы остаются в тренде благодаря своей универсальности, а электромобили набирают популярность,

ТОП-10 авто, которые украинцы покупали в марте

Отметим, что во время премии World Car of the Year объявили лучший автомобиль года. Победитель премии 2024 – электрический кроссовер KIA EV9. Об этом сообщили в Укравтопроме.