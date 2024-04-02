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Рынок новых автомобилей в Украине: что покупали больше всего

ТОП-10 авто, которые украинцы покупали в марте

сегодня, 14:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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В марте 2024 года украинский автомобильный рынок еще раз подтвердил свою стабильную тенденцию к преимуществу практичности и комфорта. По данным Укравтопром, кроссовер RENAULT Duster вновь занял лидирующие позиции, продемонстрировав высокий спрос среди украинцев с 920 проданными единицами.
 Кроссоверы заняли семь позиций у ТОП-10 самых популярных моделей, в который также вошли один внедорожник, один лифтбек и один пикап. Эти десять моделей составили почти 42% всех продаж новых легковых автомобилей в марте.
 На второй позиции по популярности оказался TOYOTA RAV-4 с 415 проданными единицами, что подтверждает стабильный спрос на автомобили высшего класса. За ним следует KIA Sportage, проданный в количестве 223 единиц, демонстрируя популярность бренда на украинском рынке.
 PEUGEOT Landtrek, уникально комбинирующий характеристики пикапа с современным дизайном, занял четвертую позицию с 216 проданными автомобилями. Электрический кроссовер VOLKSWAGEN ID.4 с 207 продажами подчеркнул растущий интерес к экологическим транспортным средствам.
 Завершают десятку бестселлеров HYUNDAI Tucson, MAZDA CX-5, TOYOTA Land Cruiser Prado, SKODA Octavia и BYD Song Plus, отражающий широкий спектр преимуществ среди украинских автомобилистов.
 Эти данные не только показывают, какие автомобили были самыми популярными в марте, но и отражают более широкие тренды на рынке. Кроссоверы остаются в тренде благодаря своей универсальности, а электромобили набирают популярность,

Рынок новых автомобилей в Украине: что покупали больше всего

ТОП-10 авто, которые украинцы покупали в марте

Отметим, что во время премии World Car of the Year объявили лучший автомобиль года. Победитель премии 2024 – электрический кроссовер KIA EV9. Об этом сообщили в Укравтопроме.



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