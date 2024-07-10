Рейтинг мировых продаж авто: какая модель самая популярная

В мировом рейтинге самых продаваемых автомобилей в 2024 году Tesla Model Y сохраняет лидерство на рынке (+6,9%). С января по май этого года было продано более 467 тысяч этих авто, что на 7% больше, чем в прошлом году, согласно данным Focus2Move.

Назван наиболее популярный автомобиль на мировом рынке

Tesla Model Y опережает такие популярные модели, как Toyota Corolla и Toyota RAV4, которые заняли второе и третье места соответственно. В список лидеров также входят Ford F-Series и Chevrolet Silverado.

В десятку самых продаваемых машин в мире входят и другие модели: Honda CR-V, Hyundai Tucson, Toyota Camry, Kia Sportage и Toyota Hilux. Эти авто также пользуются большой популярностью среди покупателей.

На рынке Украины особенно выделяется Honda M-NV, которая стала самой популярной среди новых электромобилей в июне. Среди подержанных авто на электричестве лидирует Tesla Model 3. Большинство зарегистрированных в прошлом месяце электромобилей — это легковые авто.

Читайте также на портале “Комментарии” — что с начала года Украина активно импортирует легковые автомобили. За первые четыре месяца в страну ввезли 118,1 тысячи авто, стоимостью более 1,5 миллиарда долларов. Больше всего машин приходит из Германии — это более 23,6 тысяч автомобилей.

Напомним, что в мае украинский рынок б/у автомобилей значительно вырос, особенно в сегменте авто из США. По данным аналитической компании "Укравтопром", за месяц в Украине было зарегистрировано более 3,8 тысяч легковых автомобилей из США, что составляет каждый пятый автомобиль, ввезенный в страну.