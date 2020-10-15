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Главная Новости Мужчина авто Ремонт авто вместо отдыха: чем может обернуться путешествие с полным багажником
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Ремонт авто вместо отдыха: чем может обернуться путешествие с полным багажником

Заполнение багажника вещами до отреза может обернуться серьезными неприятностями прямо посреди дороги

сегодня, 14:21
Автор:

Виолетта Комаровская

Если путешествуешь налегке общественным транспортом или автостопом, непременно берешь в дорогу только самое необходимое. Совсем другое дело, когда едешь куда-то на машине. Казалось бы, багажник можно забить до отвала. Но это заблуждение, уверяют автоэксперты. Причем, иногда оно очень сильно может ударить и по состоянию автомобиля, и по кошельку, пишет Travel24.

Ремонт авто вместо отдыха: чем может обернуться путешествие с полным багажником

Автомобильное путешествие. Фото: zr.ru

Многие водители уверены, что полный багажник вещей чреват лишь тем, что из-за веса немного повысится расход бензина. Но это далеко не так. Первыми от большой нагрузки на заднюю часть транспортного средства могут пострадать тормоза. В лучшем случае, вам просто понадобится небольшой ремонт или замена тормозных колодок. 

Вторая опасность кроется в работе климатической системы автомобиля. Чтобы она могла подать свежий воздух в салон, старый нужно куда-то девать. Чаще всего специальные отверстия для этого расположены именно в боковых панелях багажника. Их можно узнать по пластиковой решетке. Если отверстия закрыть вещами и включить вентилятор, климатическая система перестанет работать как следует. В сырую дождевую погоду это может обернуться тем, что окна со всех сторон начнут быстро запотевать, что само по себе очень опасно, так как водитель больше не может полноценно контролировать ситуацию на дорогах. 

Если же в большом количестве вещей есть необходимость, нужно попытаться оставить открытый доступ к вентиляционным отверстиям. Причем, позаботиться, чтобы чемоданы и сумки не перекрыли его даже во время тряски на дороге.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в компании "Tesla" решили снизить цены на автомобили Model S. 


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