Развенчиваем мифы: топ-5 самых глупых небылиц об автомобилях

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Павел Зинченко
Современные фильми и сериалы порождаю множество мифов. И не в последнюю очередь — об автомобилях. Самое страшное — что люди в них охотно верят и иногда даже пытаются повторить те или иные трюки. Это может привести к печальным последствиям. Именно поэтому сегодня мы решили развенчать пять популярных мифов об автомобилях, которые породил современный кинематограф. Поможет нам в этом портал mport.
Глупые мыфи об автомобилях
Двигатель выйдет из строя, если заткнуть выхлопную трубу
Любые предметы немедленно вылетают из выхлопной трубы в случае запуска мотора. Если же закупорить выхлопной коллектор наглухо, двигатель просто заглохнет через 5-10 секунд.
Если пуля пробьет бензобак, он взорвется
Миф был опровергнут экспериментом с использованием обычной пули, но затем частично получил подтверждение при использовании трассирующего снаряда — от него бензобак все таки взорвался.
Спортивные автомобили 70-х годов имели лучшую аэродинамику сзади, нежели спереди
Кузов соответствующей машины был развернут, продут в аэродинамической трубе и проверен в движении. Особенно увеличился расход топлива, что тоже не особо порадует желающим сэкономить на горючем.
Человек может покинуть упавшую в воду машину после того, как вода покроет стекла
Изнутри открыть дверь автомобиля под водой невозможно, давление води слишком велико. Это касается и попыток опустить стекло. Все, что может помочь — ожидание, пока весь салон заполнится водой.
Автомобиль может проехать через ряды овощного базара и остаться на ходу
Во время эксперимента автомобиль прогнали по базару на скорости 110 км/ч. Камера на крыше оторвалась, автомобиль оказался серьезно помят. Из-за сети трещин на лобовом стекле водителю совершенно ничего не было видно.
Очередные мифы об автомобилях были развенчаны. Но здесь работы еще много — кинематограф с каждым днем создает все больше мифов, развенчать которые не так просто. Также издание "Комментарии" расскажет о самых надежных автомобилях.
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