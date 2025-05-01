Расход топлива снизится в разы: что нужно знать, как новичку, так и водителю со стажем

Городские жители в основном используют свои автомобили для повседневной жизни, чтобы ездить по городу – на работу, в школу, в магазины и так далее. Однако такой ритм, когда автомобиль часто останавливается и потом вновь трогается с места, набирая скорость движения, в разы увеличивает потребление топлива. Но даже при таком ритме движения есть способы, как сэкономить на топливе.

Водитель. Фото: из открытых источников

Первое правило – не стоит перегружать автомобили ненужными вещами, которые давно можно было бы оставить дома или в гараже.

Также, как ни странно, но простая уборка в багажном отделении может заметно помочь в уменьшении потребления горючего.

Принцип действия здесь достаточно прост: чем тяжелее автомобиль, тем больше усилий требуется двигателю для его передвижения, а значит, и больше горючего тратится. Поэтому, избавившись от лишнего веса, можно снизить нагрузку на транспортное средство.

Снижение нагрузки на транспортное средство приводит к тому, что двигателю приходится работать менее интенсивно для поддержания движения и, как следствие, расход топлива падает.

Опытные водители уверяют, что иногда даже простой "очистки" багажника от лишнего хлама оказывается достаточно для того, чтобы показатель расхода горючего снизился на заметные 2-3%.

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"Это не касается только бензинов с октановым числом 98 и выше, а также топлива, поставляемого для нужд Министерства обороны, Государственного резерва и создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов", – говорится в сообщении.



