С мая на АЗС в Украине будут добавлять спирт к бензину: не навредит ли это авто

В Украине на АЗС с 1 мая автовладельцы смогут заправиться смешанным со спиртом бензином. Такое требование прописано в евроинтеграционном законе об обязательном использовании жидкого биотоплива (биокомпонентов) в сфере транспорта.

АЗС. Фото из открытых источников

"Это не касается только бензинов с октановым числом 98 и выше, а также топлива, поставляемого для нужд Министерства обороны, Государственного резерва и создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов", – говорится в сообщении.

Биоэтанол к бензину в странах ЕС добавляют достаточно давно, а его содержание может составлять до 10%. Он производится из растительных материалов, чаще всего кукурузы или сахарной свеклы. Биоэтанол используется как биотопливо или биокомпонент.

Однако автовладельцы уже задаются вопросом, не возникнут ли проблемы с авто после заправки таким видом топлива. К тому же мифов вокруг биоэтанола немало. В частности, эта смесь якобы "убивает" двигатель и топливную систему авто.

Автослесари говорят, что спиртовой бензин повышает риск вымывания загрязнений из топливной системы, что приводит к засорению фильтров. Также биоэтанол обладает свойством собирать влагу.

"Для большинства современных автомобилей биоэтанол не представляет никакой угрозы, но для владельцев авто от 10 лет следует обратить внимание на следующее: не накапливать большое количество бака на долгий период, биоэтанол накапливает влагу, что может привести к появлению коррозии в топливной системе", — рассказал руководитель автосервиса Дмитрий Нос.

Владельцам подержанных автомобилей дают ценные советы – заменить прокладки, шланги и уплотнители. Изношенные расходники могут быть неустойчивыми к спирту. Увеличится работа и для участников топливного рынка. Перевозчикам и АЗС придется более тщательно следить за техническим состоянием емкостей, где может накапливаться вода и грязь. Однако на стоимость нового горючего это не отразится, прогнозируют эксперты.

Читайте на портале "Комментарии" — зеленый цвет светофора исчезнет: какие изменения ждут украинских водителей с 1 мая.



