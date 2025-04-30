С мая на АЗС в Украине будут добавлять спирт к бензину: не навредит ли это авто

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Кравцев Сергей
В Украине на АЗС с 1 мая автовладельцы смогут заправиться смешанным со спиртом бензином. Такое требование прописано в евроинтеграционном законе об обязательном использовании жидкого биотоплива (биокомпонентов) в сфере транспорта.
АЗС. Фото из открытых источников
Биоэтанол к бензину в странах ЕС добавляют достаточно давно, а его содержание может составлять до 10%. Он производится из растительных материалов, чаще всего кукурузы или сахарной свеклы. Биоэтанол используется как биотопливо или биокомпонент.
Однако автовладельцы уже задаются вопросом, не возникнут ли проблемы с авто после заправки таким видом топлива. К тому же мифов вокруг биоэтанола немало. В частности, эта смесь якобы "убивает" двигатель и топливную систему авто.
Автослесари говорят, что спиртовой бензин повышает риск вымывания загрязнений из топливной системы, что приводит к засорению фильтров. Также биоэтанол обладает свойством собирать влагу.
Владельцам подержанных автомобилей дают ценные советы – заменить прокладки, шланги и уплотнители. Изношенные расходники могут быть неустойчивыми к спирту. Увеличится работа и для участников топливного рынка. Перевозчикам и АЗС придется более тщательно следить за техническим состоянием емкостей, где может накапливаться вода и грязь. Однако на стоимость нового горючего это не отразится, прогнозируют эксперты.
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