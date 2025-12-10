logo

Приобрести Porsche или Lamborghini теперь можно за криптовалюту: что известно о новом сервисе
Приобрести Porsche или Lamborghini теперь можно за криптовалюту: что известно о новом сервисе

В Европе теперь можно легально рассчитаться криптовалютой за Porsche или Lamborghini, правда есть некоторые нюансы

10 декабря 2025, 16:47
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Финтех-компания Lyzi из Франции, активно расширяющая деятельность на европейском рынке, объявила о сотрудничестве с автодилерами Porsche Centre Montpellier и Lamborghini Bordeaux.

Приобрести Porsche или Lamborghini теперь можно за криптовалюту: что известно о новом сервисе

Новый спорткар Lamborghini. Фото: из открытых источников

Благодаря новому сервису покупатели смогут приобрести элитные автомобили, рассчитавшись биткоином, tezos (XTZ), стейблкоинами и более 80 видами цифровых активов.

При этом клиент платит в крипте, но дилеры получают мгновенную конвертацию в евро, что полностью устраняет риск резких колебаний курса. Это делает оплату удобной как для покупателей, так и для автосалонов.

По словам директора Porsche Centre Montpellier Жана-Пьера Лоне, новая опция отвечает ожиданиям их требовательных клиентов.

"Мы хотели предложить нашим клиентам покупательский опыт, отвечающий их стандартам, интегрируя при этом новые финансовые практики. С Lyzi мы объединяем инновации, производительность и простоту", — сказал Лоне.

Схожей позиции придерживаются и в Lamborghini Bordeaux. Руководитель центра Томас Экет говорит, что прием криптовалют — это еще один способ подчеркнуть премиальный уровень услуг, к которому привыкли клиенты.

Как сообщал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп после вступления в должность инициировал создание рабочей группы , которая будет заниматься разработкой новых правил для криптовалют и исследованием возможности введения национального резерва цифровых активов. По мнению экспертов, этот шаг может стать определяющим для признания криптовалют в мировой финансовой системе.

Дональд Трамп, еще в 2021 году критиковавший криптовалюты, сейчас стремится превратить США в глобального лидера в сфере цифровых активов и внедрить более гибкое регулирование этой отрасли.



Источник: https://news.bitcoin.com/ru/frantsuzskaya-fintek-kompaniya-lyzi-vnedryaet-kriptovalyutnye-platezhi-v-dilerskikh-tsentrakh-porsche-i-lamborghini/
