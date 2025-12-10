logo_ukra

BTC/USD

92404

ETH/USD

3239.75

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

49.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Чоловік авто Придбати Porsche чи Lamborghini тепер можна за криптовалюту: що відомо про новий сервіс
commentss НОВИНИ Всі новини

Придбати Porsche чи Lamborghini тепер можна за криптовалюту: що відомо про новий сервіс

У Європі тепер можна легально розрахуватися криптовалютою за Porsche чи Lamborghini, щоправда, є деякі нюанси

10 грудня 2025, 16:47
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Фінтех-компанія Lyzi з Франції, яка активно розширює діяльність на європейському ринку, оголосила про співпрацю з автодилерами Porsche Centre Montpellier і Lamborghini Bordeaux. 

Придбати Porsche чи Lamborghini тепер можна за криптовалюту: що відомо про новий сервіс

Новий спорткар Lamborghini. Фото: з відкритих джерел

Завдяки новому сервісу покупці зможуть придбати елітні автомобілі, розрахувавшись біткоїном, tezos (XTZ), стейблкоїнами та ще понад 80 видами цифрових активів. 

При цьому клієнт платить у крипті, але дилери отримують миттєву конвертацію у євро, що повністю усуває ризик різких коливань курсу. Це робить оплату комфортною як для покупців, так і для автосалонів. 

За словами директора Porsche Centre Montpellier Жана-П’єра Лоне, нова опція відповідає очікуванням їхніх вимогливих клієнтів. 

"Ми хотіли запропонувати нашим клієнтам купівельний досвід, що відповідає їхнім стандартам, інтегруючи при цьому нові фінансові практики. З Lyzi ми поєднуємо інновації, продуктивність та простоту", — сказав Лоне. 

Схожої позиції дотримуються і в Lamborghini Bordeaux.  Керівник центру Томас Екет каже, що приймання криптовалют — це ще один спосіб підкреслити преміальний рівень послуг, до якого звикли клієнти. 

Як повідомляв портал "Коментарі", президент США Дональд Трамп після вступу на посаду ініціював створення робочої групи, яка займатиметься розробкою нових правил для криптовалют і дослідженням можливості запровадження національного резерву цифрових активів. На думку експертів, цей крок може стати визначальним для визнання криптовалют у світовій фінансовій системі.

Дональд Трамп, який ще у 2021 році критикував криптовалюти, зараз прагне перетворити США на глобального лідера у сфері цифрових активів і впровадити більш гнучке регулювання цієї галузі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://news.bitcoin.com/ru/frantsuzskaya-fintek-kompaniya-lyzi-vnedryaet-kriptovalyutnye-platezhi-v-dilerskikh-tsentrakh-porsche-i-lamborghini/
Теги:

Новини

Всі новини