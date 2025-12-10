Придбати Porsche чи Lamborghini тепер можна за криптовалюту: що відомо про новий сервіс

Фінтех-компанія Lyzi з Франції, яка активно розширює діяльність на європейському ринку, оголосила про співпрацю з автодилерами Porsche Centre Montpellier і Lamborghini Bordeaux.

Новий спорткар Lamborghini. Фото: з відкритих джерел

Завдяки новому сервісу покупці зможуть придбати елітні автомобілі, розрахувавшись біткоїном, tezos (XTZ), стейблкоїнами та ще понад 80 видами цифрових активів.

При цьому клієнт платить у крипті, але дилери отримують миттєву конвертацію у євро, що повністю усуває ризик різких коливань курсу. Це робить оплату комфортною як для покупців, так і для автосалонів.

За словами директора Porsche Centre Montpellier Жана-П’єра Лоне, нова опція відповідає очікуванням їхніх вимогливих клієнтів.

"Ми хотіли запропонувати нашим клієнтам купівельний досвід, що відповідає їхнім стандартам, інтегруючи при цьому нові фінансові практики. З Lyzi ми поєднуємо інновації, продуктивність та простоту", — сказав Лоне.

Схожої позиції дотримуються і в Lamborghini Bordeaux. Керівник центру Томас Екет каже, що приймання криптовалют — це ще один спосіб підкреслити преміальний рівень послуг, до якого звикли клієнти.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент США Дональд Трамп після вступу на посаду ініціював створення робочої групи, яка займатиметься розробкою нових правил для криптовалют і дослідженням можливості запровадження національного резерву цифрових активів. На думку експертів, цей крок може стати визначальним для визнання криптовалют у світовій фінансовій системі.

Дональд Трамп, який ще у 2021 році критикував криптовалюти, зараз прагне перетворити США на глобального лідера у сфері цифрових активів і впровадити більш гнучке регулювання цієї галузі.